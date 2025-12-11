11/12/2025 16:23

【ＡＩ】橡樹資本創辦人馬克斯：AI熱潮恐引發美國四大災難後果

《經濟通通訊社11日專訊》橡樹資本創辦人馬克斯表示，人工智能(AI)導致的失業、破壞性的股市泡沫，以及美國不斷增長的債務水平，可能導致另一場大蕭條及社會動亂。



馬克斯在備忘錄中談到市場前景時，提出AI熱潮恐引發的四大災難後果：



一、股票泡沫摧毀財富：馬克斯指出有兩種類型的金融泡沫，即由於變革性技術而膨脹的「拐點泡沫」，以及未能推動社會發展的「均值回歸泡沫」。他說，這兩種類型的泡沫最終都會導致財富的毀滅。



二、數百萬人失業：馬克斯推測，AI可能會大幅減少工作崗位，入門級和低技能工人面臨的風險最大，並預測失業規模將達到數百萬人。



三、美國債務因AI的影響而增長：馬克斯繼續指出，如果政府要通過推出全民基本收入保障，來應對大規模失業，這可能會損害納稅人的利益，並為美國陷入更深的債務漩渦打開大門。



四、社會和政治動蕩：財富不平等的加劇可能會引發美國的社會和政治混亂，使世界更容易受到民粹主義煽動的影響。(jf)



