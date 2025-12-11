直播中 : 開市Good Morning - 美聯儲再減息0.25厘 明年息口有何去向？💡港股咩位可再買貨？💰賭股蓄勢待發？
直播中 : 開市Good Morning - 美聯儲再減息0.25厘 明年息口有何去向？💡港股咩位可再買貨？💰賭股蓄勢待發？
--
--
(--)
25,600
+64
(+0.25%)
--
--
(--)
--
--
(--)
15.82億
3,898.57
-1.93
(-0.049%)
4,591.23
-0.60
(-0.013%)
0.000
(0.000%)
--
--
(--)
91,226.2000
-789.1800
(-0.858%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.0776
英鎊最佳客戶買入價
10.3754
日圓最佳客戶買入價
4.9743
恒生指數
--
--
(--)
期指
25,600
+64
(+0.25%)
國企指數
--
--
(--)
科技指數
--
--
(--)
大市成交
15.82億
股票
15.82億
(100.000%)
窩輪
--
(0.000%)
牛熊證
--
(0.000%)
即時更新：11/12/2025 09:07
可賣空股票總成交
1,711.48億
主板賣空
375.26億
(21.926%)
更新：10/12/2025 16:59
上証指數
成交：--
3,898.57
-1.93
(-0.049%)
滬深300
4,591.23
-0.60
(-0.013%)
深証成指
0.000
(0.000%)
MSCI中國A50
--
--
(--)
比特幣
資料由Binance提供
91,226.2000
-789.1800
(-0.858%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0776
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.3754
日圓/港元
最佳客戶買入價
4.9743
17
一月
西九文化區安盛 x 竹翠公園｜AXA安盛呈獻《BLUE MOON WANDERLUST 馮允謙演唱會2026》 西九文化區安盛 x 竹翠公園｜AXA安盛呈獻《BLUE MOON WANDERLUST 馮允謙演唱會2026》
大型盛事 文化藝術
西九文化區安盛 x 竹翠公園｜AXA安盛呈獻《BLUE MOON WANDERLUST 馮允謙演唱會...
推介度：
17/01/2026 - 18/01/2026
18
十一月
金鐘太古廣場｜太古廣場歐陸風中央車站，盲盒公仔快閃店＋聖誕手作工作坊 金鐘太古廣場｜太古廣場歐陸風中央車站，盲盒公仔快閃店＋聖誕手作工作坊
大型盛事 節慶活動
金鐘太古廣場｜太古廣場歐陸風中央車站，盲盒公仔快閃店＋聖誕手作工作坊
推介度：
18/11/2025 - 02/01/2026
免費
Watch Tren...
etnet專輯

敘利亞變天一周年，有人歡笑有人愁

10/12/2025 17:45
大國博弈

溫灼培：高市經濟政策的背後邏輯與日圓走勢

05/12/2025 16:43
貨幣攻略
說說心理話
Watch Trends 2025
北上食買玩
Wonder in Art
理財秘笈
山今養生智慧
輕鬆護老
照顧者 情緒健康
生活
DIVA
投票區
新聞
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
91,226.20
-789.18
-0.858%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
3,267.2300
-56.9100
-1.712%
BitcoinCash-比特幣現金-BCH BCH 比特幣現金
557.7000
-15.0000
-2.619%
更新：11/12/2025 09:05
貴金屬
XAU 黃金現貨
4,243.5700
+11.3500
+0.268%
XAG 白銀現貨
62.5333
+0.6264
+1.012%
更新：11/12/2025 09:05
最新
