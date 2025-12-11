11/12/2025 08:36

【美國議息】金管局：下調基本利率至4厘

《經濟通通訊社11日專訊》美國再度減息，而金管局同樣宣布，基本利率根據預設公式定於4厘，即時生效。



金管局表示，基本利率是用作計算經貼現窗進行回購交易時適用的貼現率的基礎利率。目前基本利率定於當前的美國聯邦基金利率目標區間的下限加50基點，或隔夜及1個月香港銀行同業拆息的5天移動平均數的平均值，以較高者為準。



因應美國於12月10日調低聯邦基金利率的目標區間25基點，當前的美國聯邦基金利率目標區間的下限加50基點是4.00%，而隔夜及1個月香港銀行同業拆息的5天移動平均數的平均值是2.39%，所以根據預設公式，基本利率設定於4.00%。(ul)