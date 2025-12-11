11/12/2025 09:59

【美國議息】余偉文：美國今次減息符合預期，但未來減息幅度及步伐不確定

《經濟通通訊社11日專訊》金管局總裁余偉文指出，聯儲局此次減息符合市場預期，但美國的通脹走勢及就業情況仍存在許多不確定性，估計未來當地貨幣政策、息率走向有待觀察。



他又提醒，美國未來的減息幅度和步伐不確定，對香港利率環境有影響，市民在投資置業和借貸時要管理好利率風險。



余偉文指出，息口回落，對樓市及經濟有幫助，同時對降低借貸成本有正面作用。本港過去幾季經濟增長，例如第三季增長3.8%，無論出口或消費都幾強勁，資本市場表現不錯，樓市亦穩定，對消費會有正面作用，加上減息，因此對經濟有一定幫助。



對於大埔宏福苑大火，余偉文指出，金管局與銀行業界已迅速推出兩輪、合共11項措施以協助災民，同時會繼續與業界及政府商討，以及留意會否再有新措施推出。



至於宏福苑按揭問題，余偉文表示情況複雜，與各界包括政府、保險、銀行及法律界人士密切討論，要視乎保險及之後居民重置安排如何，再處理法律問題才能有方案推出，而目前已向災民提供6個月暫停按揭還款期安排。(ul)









