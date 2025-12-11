11/12/2025 13:44

【美國議息】景順策略師趙耀庭：預計美國股市升勢將延續，減息對中小企利好

《經濟通通訊社11日專訊》美國隔晚再次宣布減息，景順亞太區環球市場策略師趙耀庭認為，儘管聯儲局已暗示，未來一年減息次數可能少於市場目前預期，但認為經濟仍將保持足夠穩健。「大而美（One Big Beautiful Bill）」法案預計將於明年推動美國經濟增長，甚至可能帶來超出預期的刺激。



他預計，美國股市的升勢將延續至2026年，並且引領市場升勢的板塊也會變得更多元。聯儲局減息，加上美國名義經濟增長改善，對中小型企業而言是利好因素。



他又指，聯儲局減息亦可能進一步削弱美元，而美元價格與以往水平相比仍屬偏高。雖然大多數主要央行已完成減息周期，但聯儲局仍在持續放寬。美元走弱通常有利於新興市場股票及本地貨幣債券。



另外，由美國總統特朗普近期任命的聯邦公開市場委員會(FOMC)成員Stephen Miran投票支持減息50個點子，而特朗普亦迅速表示，減息幅度應該要多於25個點子。由於鮑威爾預計於2026年5月15日退休，特朗普還提到，將會與潛在的聯儲局主席候選人會面。不言而喻，聯儲局面臨的政治壓力短期內不太可能消退。（ul)