【開市Ｇｏ】美聯儲降息並重啟購債，大行續睇淡油價，京東工業暗盤跌

2025年12月11日【要聞盤點】



1、聯儲局無懼通脹隱憂，年內第三度減息，並意外宣布重啟國庫券購買計劃，市場解讀為變相「放水」，刺激美股周三(10日)收市全線向上，道指飆升近500點，標指更一度逼近歷史收市新高。投資者無視局方對2026年僅減息一次的保守預測，押注流動性泛濫將支撐明年資產價格。道指收市升497點，或1.05%，報48057點；標普500指數升46點，或0.68%，報6886點；納指升77點，或0.33%，報23654點。中國金龍指數升50點。日經期貨截至上午7時57分上升75點。



2、美聯儲宣布將聯邦基金利率下調0.25厘至3.50%至3.75%，惟點陣圖顯示委員預期2026及2027年僅各減息一次。不過美國總統特朗普繼續批評美聯儲主席鮑威爾，稱局方減息幅度本來可以翻倍。



3、美聯儲聲明宣布30天內購買400億美元國債，被解讀為確保銀行體系準備金充裕的技術性寬鬆措施。​



4、美國白宮國家經濟委員會主任哈塞特稱，特朗普將於一兩周內決定聯儲局主席人選。



5、加拿大央行維持利率2.25%不變，指經濟展現韌性以應對關稅衝擊。



6、歐洲央行總裁拉加德稱，下周新預測或上調經濟展望。



7、畢馬威預測明年香港新股數量達180至200隻，集資額或達3500億元，當中「A+H」上市申請約百宗及18A、18C申請顯著增加。



8、DeepSeek被指使用走私的英偉達Blackwell晶片開發AI模型。另外，據報白宮要求，由台積電代工的英偉達H200晶片據報須被送到美國作特殊安全審查，才可出口中國。



9、希迪智駕(03881)及智匯礦業(02546)將於今日至下周二(16日)招股，預期下周五（19日）掛牌。前者計劃全球發售約540.8萬股，每股作價263元，每手10股，入場費2656.52元；後者計劃全球發售約1.22億股，每股作價介乎4.1元至4.51元，每手1000股，入場費4555.48元。





【焦點股】



阿里巴巴(09988)

- 路透稱字節跳動與阿里巴巴欲大筆訂購英偉達H200晶片，等待北京批准



內銀股：建設銀行(00939)、工商銀行(01398)、中國銀行(03988)

- 高盛指人民幣匯率被低估25%，並將其預測列為最高確信度交易

- 美國銀行預計人民幣兌美元匯率2026年升至6.8



三桶油：中海油(00883)、中石油(00857)、中石化(00386)

- 高盛、花旗等認為原油拋售行情未結束，供應過剩或導致明年持續下跌



手機設備股：舜宇光學科技(02382)、瑞聲科技(02018)、丘鈦科技(01478)

- 10月內地智能手機出貨量同比增12.4%

- 舜宇11月手機鏡頭出貨量增7.5%



石藥集團(01093)

- 肥胖/相關體重管理產品獲批准美國臨床試驗



泡泡瑪特(09992)

- 委任LVMH大中華區總裁吳越為非執行董事



京東工業(07618)

- 定價14.1元，超購近60倍，一手分配率35%，暗盤跌2.6%



寶龍地產(01238)

- 全資附屬公司清盤申請已撤銷





【油金報價】



紐約期油下跌0.27%，報每桶58.80美元



布倫特期油上漲0.94%，報每桶62.52美元



黃金現貨上漲0.14%，報每盎司4234.34美元



紐約期金上漲0.12%，報每盎司4263.50美元