免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 滙豐銀行維持最優惠利率5%不變

▷ 中原按揭指減P周期完成，累減0.875厘

▷ 銀行體系結餘約500億，拆息與美息差幅零至1厘多 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社11日專訊》美國聯儲局宣布減息0.25厘，是今年第三次減息，符合市場預期，今年美息累減0.75厘。滙豐銀行宣布維持最優惠利率(P)不變於5%；其他銀行陸續跟隨。中原按揭董事總經理王美鳳表示，基於今年9至10月銀行已分別減息兩次，銀行基本活期存息已降至零水平，存息已減無可減，而減P幅度去年至今已累達0.875厘，已抵銷對上一次加息周期之加幅，故此減P周期已完成，是次美國減息後銀行維持P不變符市場預期。*料明年上半年按息處封頂維持3.25厘水平*中原按揭董事總經理王美鳳指出，港元拆息走勢主要受美國息率、本地資金流向及港元供求變化影響，基於美息下跌，料港元拆息將會有所回落(撇除季節性因素)，在資金流向未有明顯變化的情況下，按照目前銀行體系結餘維持約500多億元水平，港元拆息因應本地市場變化與美息差幅一般介乎零至1厘多不等，最近1個月港元拆息約3厘，維持低於美息約近1厘； 美國當地預期明年美息仍處3厘以上水平，但明年聯儲局主席換屆令息率政策存變數，預期明年本港1個月拆息主要維持於2厘多水平，上半年按息主要維持於封頂息3.25%之中性偏低水平，低於30年平均按息約3.78%。目前1個月拆息水平仍貼近按息，反映銀行按揭利潤仍微薄；但未來拆息將有所下跌，有利降低銀行資金成本，屆時銀行或有較大空間進一步增加按揭優惠。*偏低息率持續，有利支持重拾升軌的樓市*王美鳳表示，今年樓市發展持續向好，市場客源增加，包括轉租為買的用家、買樓收租的客戶、趁低吸納的投資客、以及來自內地或海外買家置業者均有所上升。去年起市場按息提早下跌，現時按息已維持於中性偏低水平，加上一般存息歸零，推動資金尋出路尋求較好回報，基於物業租金回報高、樓價追落後回升潛加大，料可持續吸引資金流向樓市，加上股市繼續造好帶動套股換樓尋求穩定回報意欲亦增，這些利好因素在明年延續，料可進一步推動樓市交投，並鞏固樓市處於上升軌道。(bi)