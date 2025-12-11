11/12/2025 16:18

【美國議息】中銀香港：利率點陣圖顯示官員取態明顯分歧，明年減息與否視乎未來就業情況

《經濟通通訊社11日專訊》美聯儲一如市場預期減息25基點，並公布最新利率點陣圖，維持2026年底的利率中位數預測為3.4%，與9月預估一致，意味明年將會減息一次。不過，中銀香港財富策略及分析處主管張詩琪指出，會議中有三位官員投反對票，加上利率點陣圖利率預測的分布，均反映官員取態出現明顯分歧，明年是否只減息一次，仍需觀察未來就業市場情況。



利率點陣圖及利率期貨均顯示，美國明年仍處於減息周期，但兩者所顯示的減息幅度則有所不同。利率期貨於會議前後的變化不大，市場預計明年將減息兩次，合共50基點，且較大機會於上、下半年各一次。反觀利率點陣圖，官員對明年利率預期的分歧較早前明顯擴大：七位官員認為無需減息、八位官員支持至少減息兩次、四位官員則支持減息一次。由於早前美國聯邦政府停擺導致部份就業報告延後公布，若後續數據顯示美國就業市場疲軟，不排除明年減息次數多於一次。



張詩琪預期，美國的滯脹風險有所下降。美聯儲上調明年經濟增長預測至2.3%，同時下調個人消費開支平減指數至2.4%。美聯儲主席會後更表示，在貿易政策未有明顯改變下，預期商品通脹將在第一季見頂。由此可見，美聯儲對通脹的憂慮較早前減輕，並對未來經濟增長具信心。在美聯儲維持穩定物價及穩健就業的雙重使命下，未來減息步伐將取決於就業數據的改善情況。(bi)