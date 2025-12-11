11/12/2025 15:00

瑞銀：料明年恒指有機會上試30000點，美國減息符合市場預期

《經濟通通訊社11日專訊》瑞銀全球投資銀行部副主席及亞洲企業客戶部聯席主管李鎮國表示，中國及香港市場今年持續保持動盪上行，領跑全球，活躍的全球長線投資者持續加倉，尤其醫療健康、AI、消費相關優質標的，預期明年恒指有機會重返30000點。



他提及，國際及內地資金雙輪驅動，香港市場流動性持續改善，隨著外資資金加速流入中國市場以及南向資金的支持，港股交易的流動性水平得到了顯著提升，除台灣外，亞洲所有非大中華區市場在2025年初至今均出現資金外流，全球基金在2024年第三季度後繼續增加對大中華區市場的分配，主動型國際基金對於中國資產配置持續恢復，但仍處於低配空間。



瑞銀全球投資銀行部大中華區債券資本市場業務負責人盧嘉雯表示，美聯儲在2025年12月再度降息25個基點至3.50-3.75%，為今年內連續第三次降息，符合市場預期，聯邦基金期貨市場顯示投資者預計美聯儲將在2026年內降息兩到三次（每次25基點），最早一次降息預計在2026年6月進行。(bn)