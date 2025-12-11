11/12/2025 19:26

《再戰明天》費城及克利夫蘭聯儲總裁發表講話，德國公布CPI

《經濟通通訊社11日專訊》費城及克利夫蘭聯儲總裁發表講話，及德國公布CPI，料為周五（12日）市場焦點。



各國重要經濟活動方面，歐洲央行副總裁德金多斯參加歐洲經濟暨財政事務理事會(ECOFIN)會議。本港時間周五晚9:00pm，費城聯邦儲備銀行總裁保爾森在特拉華州商會就經濟前景發表講話。9:30pm，克利夫蘭聯邦儲備銀行總裁哈瑪克在辛辛那提大學房地產中心圓桌系列活動上發表講話。



*日本及英國公布工業生產等數據*



數據方面，周五（12日）12:30pm（本港時間．下同），日本公布10月產能利用率；10月工業生產。3:00pm，英國公布10月服務業指數，月率料維持不變；10月工業生產年率跌幅料由2.5%收窄至1.2%，月率料由下滑2%改善至升1%。同一時間，德國公布11月消費者物價指數，月率料由0.3%逆轉至下滑0.2%，年率升幅料維持於2.3%。



在本港，明日公布業績的公司有:日光控股(08451)等。(wa)