11/12/2025 18:29

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 美聯儲局減息0.25厘，符合市場預期，投票9比3通過

▷ 會後聲明暗示維持利率不變，利率點陣圖顯示2026及2027年各減息一次

▷ 鮑威爾指減息因勞動市場降溫，利率已達中性水平 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社11日專訊》恒生銀行(00011)首席經濟師劉健恆表示，美國美聯儲局調低目標利率0.25厘，符合市場預期。減息決定以9比3的票數通過，反映美聯儲局委員之間對於未來息口走向仍存在分歧。會後聲明措辭有所微調，暗示下一步偏向維持利率不變，但同時利率點陣圖與三個月前相比變化不大，預測中位數仍顯示2026年有一次減息，2027年會再減一次，2028年則維持不變。美聯儲局主席鮑威爾表示這次減息主要因為勞動市場持續逐步降溫，但目前利率大致已處於中性水平，因此有空間轉為觀望。美聯儲局未有如市場原先憂慮般發放更鷹派的信息，相信有助短期支持經濟及市場氣氛。*環球股市表現料繼續靠穩，美股年底或於高位徘迴*恒生銀行財富管理首席投資總監梁君馡表示，美聯儲局12月再次減息的舉動，及主席鮑威爾對明年美國通脹和經濟的樂觀看法顯示其鴿派立場。該行預期環球股市表現將繼續靠穩，美股年底或於高位徘迴。展望2026年，美國通脹受控與美聯儲局寬鬆取態仍是市場主調，美元回軟將令各區股市受惠。除了美股、中資科技股表現繼續受AI投資及相關硬件軟件商業化推動，股市部署應擴展至其他板塊及地區。歐洲、日本、印度等股市各自有不同的催化劑，大規模的財政政策刺激、企業管治改革和內部消費復甦等主題均值得留意。同時，由於各區的股市估值於過去三年皆已大幅上升，投資納入高息股作為防守性核心組合，可降低股市出現大幅波動帶來的風險。*新興市場及亞洲債券波幅下降，收益率相對吸引*她提及，債券市場方面，美聯儲局不但表示對經濟有信心，還宣布開始每月購買短期美債以補充其準備金，或推動美國孳息率曲線趨向陡峭。該行認為，要保持彈性的部署策略並控制存續期，降低長年期美債利率波動的風險。另一方面，新興市場及亞洲債券近年波幅下降，收益率相對吸引，因此應同時並重成熟及新興市場。(bn)