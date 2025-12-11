25,602.55
+61.77
(+0.24%)
25,628
+92
(+0.36%)
高水25
8,946.76
-7.93
(-0.09%)
5,555.13
-25.97
(-0.47%)
639.32億
3,894.57
-5.93
(-0.152%)
4,600.62
+8.79
(+0.191%)
13,364.29
+47.87
(+0.359%)
2,663.15
+6.63
(+0.25%)
90,031.7800
-1,983.6000
(-2.156%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1210
英鎊最佳客戶買入價
10.4255
日圓最佳客戶買入價
5.0076
重要系統維護通告 (2025年12月13日至12月14日）
推廣【etnet x 環球海產】獨家優惠全場95折！
恒生指數
25,602.55
+61.77
(+0.24%)
期指
高水25
25,628
+92
(+0.36%)
國企指數
8,946.76
-7.93
(-0.09%)
科技指數
5,555.13
-25.97
(-0.47%)
大市成交
639.32億
股票
534.42億
(83.592%)
窩輪
37.44億
(5.856%)
牛熊證
67.46億
(10.551%)
即時更新：11/12/2025 10:38
可賣空股票總成交
1,711.48億
主板賣空
375.26億
(21.926%)
更新：10/12/2025 16:59
上証指數
成交：3,660.08億
3,894.57
-5.93
(-0.152%)
滬深300
4,600.62
+8.79
(+0.191%)
深証成指
13,364.29
+47.87
(+0.359%)
MSCI中國A50
2,663.15
+6.63
(+0.25%)
比特幣
資料由Binance提供
90,031.7800
-1,983.6000
(-2.156%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1210
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4255
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0076
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

19
六月
尖沙咀香港文化中心｜香港管弦樂團：余隆 | 久石讓與布拉姆斯的音樂世界 尖沙咀香港文化中心｜香港管弦樂團：余隆 | 久石讓與布拉姆斯的音樂世界
文化藝術 音樂會
尖沙咀香港文化中心｜香港管弦樂團：余隆 | 久石讓與布拉姆斯的音樂世界
推介度：
19/06/2026 - 20/06/2026
21
十一月
灣仔利東街｜利東街8米聖誕樹燈光匯演＋巨型聖誕鈴步道＋浪漫飄雪 灣仔利東街｜利東街8米聖誕樹燈光匯演＋巨型聖誕鈴步道＋浪漫飄雪
節慶活動 商場活動
灣仔利東街｜利東街8米聖誕樹燈光匯演＋巨型聖誕鈴步道＋浪漫飄雪
推介度：
21/11/2025 - 01/01/2026
免費
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
00700 騰訊控股00358 江西銅業股份09988 阿里巴巴－Ｗ00005 滙豐控股09992 泡泡瑪特01810 小米集團－Ｗ
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯

敘利亞變天一周年，有人歡笑有人愁

10/12/2025 17:45
大國博弈

溫灼培：高市經濟政策的背後邏輯與日圓走勢

05/12/2025 16:43
貨幣攻略
說說心理話
Watch Trends 2025
北上食買玩
Wonder in Art
理財秘笈
山今養生智慧
輕鬆護老
照顧者 情緒健康
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
美元匯率-最大跌幅
AUD 澳元/美元
0.6657
-0.0016
-0.238%
JPY 美元/日圓
155.5730
-0.1710
-0.110%
SEK 美元/瑞典克朗
9.2523
-0.0087
-0.094%
更新：11/12/2025 10:35
貴金屬
XAU 黃金現貨
4,226.4000
-5.8200
-0.138%
XAG 白銀現貨
62.7252
+0.8183
+1.322%
更新：11/12/2025 10:35
即將公佈經濟數據
巴西-零售銷售(月率)
即將公佈
11/12/2025 20:00
前值
-0.30%
市場預測
-0.10%
巴西-零售銷售(年率)
即將公佈
11/12/2025 20:00
前值
0.80%
市場預測
0.00%
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處