11/12/2025 10:22

【美國議息】摩根資管:料美國明年仍有減息空間，5月新任聯儲局主席就職可能使立場更加鴿派

《經濟通通訊社11日專訊》摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰表示，聯儲局減息符合市場預期，將聯邦基金目標利率下調0.25個百分點至3.5%-3.75%，但三位FOMC成員投了反對票。投票結果及更新後的經濟和政策利率預測均顯示，FOMC成員之間的分歧更大。



他提及，該行仍認為2026年仍有減息空間，尤其是若然就業市場疲軟程度超出聯儲局預期的情況下。考慮到2026年上半年家庭稅收返還，這段時間經濟可能會出現一些強勁增長，促使儲局放緩貨幣寬鬆政策。另外，5月新任儲局主席就職也可能使委員會的立場更加鴿派。



他指出，低利率和美國避免經濟衰退的組合利好明年風險資產。但鑑於全球股市部分板塊估值過高，例如美國科技股，投資者需要主動管理及挑選出具有強勁長期盈利增長前景的公司。包括中國在內的亞洲地區仍將受益於強勁的出口需求，而中國人工智能的發展也可能帶來新的增長機會。(bn)