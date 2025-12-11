11/12/2025 10:35

【美國議息】嘉信理財：美國減息符預期，反映對就業市場疲弱擔憂加深

《經濟通通訊社11日專訊》嘉信理財香港高級副總裁及理財顧問林長傑表示，美聯儲局一如預期減息25個基點，目標利率區間降至3.5%至3.75%。此舉反映當局對就業市場疲弱的擔憂有所加深，即使通脹還高於2%的目標，仍認為有需要對經濟提供支持。



他指出，今次會議更重要在於不僅因政府停擺已導致經濟數據遲數周公布，加上據報美國總統亦已確定美聯儲局主席的下任人選。美聯儲局透過預先採取行動，在面對日益增加的下行風險時，尤其是當全球增長持續疲弱及政策不確定性依然存在，發出了審慎的訊號。



他提及，對投資者而言，這是一次經過深思熟慮的政策調整，而非急劇的轉向。儘管減息可能為風險資產帶來短期支持，並可能令季節性的聖誕升市出現，但隨著市場評估其對日後政策及整體經濟前景的影響，市場波幅很可能持續高企。(bn)