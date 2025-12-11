25,563.16
+22.38
(+0.09%)
25,592
+56
(+0.22%)
高水29
8,942.86
-11.83
(-0.13%)
5,544.66
-36.44
(-0.65%)
953.55億
3,882.72
-17.78
(-0.456%)
4,582.51
-9.32
(-0.203%)
13,292.61
-23.81
(-0.179%)
2,650.14
-6.38
(-0.24%)
89,947.1600
-2,068.2200
(-2.248%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1144
英鎊最佳客戶買入價
10.4191
日圓最佳客戶買入價
5.0067
重要系統維護通告 (2025年12月13日至12月14日）
推廣【etnet x 環球海產】獨家優惠全場95折！
即市人氣股
00700 騰訊控股00358 江西銅業股份09988 阿里巴巴－Ｗ00005 滙豐控股09992 泡泡瑪特01810 小米集團－Ｗ
XAU 黃金現貨
4,216.2100
-16.0100
-0.378%
XAG 白銀現貨
62.1365
+0.2296
+0.371%
更新：11/12/2025 12:10
HIBOR 同業拆息
隔夜
1.60%
1個月
3.13%
3個月
3.05%
更新：11/12/2025 11:15
最新重要數據
加拿大-官方指標利率
公佈值(比前值)
2.25%( 0.00%)
公佈日期
10/12/2025 22:45
巴西-消費者物價指數(年率)
公佈值
4.46%
公佈日期
10/12/2025 20:00
中國-消費者物價指數(年率)
公佈值
0.70%
公佈日期
10/12/2025 09:30
