摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 美聯儲減息25基點，政策利率維持3.5%-3.75%中性區間

▷ 美聯儲購買400億美元國債緩解流動性

▷ 委員會內部對減息幅度存在分歧，部分委員反對或主張更大降息 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社11日專訊》安本投資多元資產客戶專屬方案全球副主管Ray Sharma-Ong表示，美國聯儲局減息25個基點，但暗示維持利率不變，並指出政策利率目前處於中性區間。該行認為，儘管勞動市場疲弱，但通脹依然高企，美聯儲正面臨兩難的境地。這種情況加劇委員會的內部分歧，委員中Stephen Miran呼籲減息50個基點，而Austan Goolsbee和Jeffrey Schmid則對減息投下反對票。他指出，因著以下原因，短期而言，該行預期市場將出現反彈：市場在會議召開前擔憂可能會討論加息。主席鮑威爾表示加息「並非基本預期」，暫時消除了這種風險。美聯儲決定透過公開市場操作(OMO)購買400億美元的國債，以緩解回購和融資市場的緊張局面，此舉將作為短期流動性緩衝措施，也將為市場帶來支持。*由於維持政策利率，預期股市不會再出現廣泛上漲行情*他表示，除了這些直接的緩解措施外，美聯儲的貨幣政策將不再成為市場的催化劑：長期中性利率維持在3%。鑑於聯邦基金利率目前在3.5%至3.75%之間，委員會認為貨幣政策正處於有效的中性區間。進一步減息的門檻非常高，這意味著政策格局可能在一段時間內保持不變。他提及，由於維持政策利率，該行預期股市不會再出現廣泛的上漲行情。市場相關性可能會下降，基本面將變得更加重要。盈利可見性強且對宏觀經濟波動不敏感的產業可能會跑嬴大市。人工智能和科技生態系統持續維持結構性優勢，其投資周期對宏觀環境的依賴性較低。超大規模企業已表示，其人工智能資本支出將在未來幾年內持續增長，而不受經濟增長或通脹波動的影響。(bn)