11/12/2025 15:59

貿發局：明年本港出口料增最多9%，美國關稅再不是出口商關注問題

《經濟通通訊社11日專訊》香港貿發局公布第四季出口信心指數調查，預期明年本港出口將按年增長8%至9%，主要受惠人工智能(AI)相關電子產品的強勁需求。



調查發現，53.2%受訪出口商認為AI或新科技相關電子消費品需求上升，將成為推動明年業務增長主要動力，目前電子產品佔香港出口總值逾70%。另外，季內本港出口信心現狀和預期指數按季均出現回落，現狀指數由第3季的53.3跌至51.4，預期指數則由54.3降至51.9，但仍保持在50點以上的擴張區間，顯示出口有望保持增長。



貿發局研究總監范婉兒表示，明年全球出口前景有望變得較明朗，主要受惠中美於11月達成貿易協議，雖然比其他國家與特朗普政府達成協議的時間大約遲四個月，但美國關稅已不再是香港出口商明年關注的三大問題之一。



范婉兒亦指，中國內地出口至美國的商品將面對20%對等關稅稅率，直至明年11月。這個相對較低的額外稅率，使許多擁有中國供應商，能夠保持與東南亞同業相若的競爭力。(jl)