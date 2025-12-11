11/12/2025 11:41
《港元利率》港元拆息普遍向下，一個月拆息仍有升幅報3.13厘
《經濟通通訊社11日專訊》港元拆息普遍向下，而與樓按相關的一個月拆息報3.13387厘，升1.952基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報3.05494厘，跌1.661基點。
隔夜息報1.59929厘，跌2.535基點；一周拆息跌4.369基點，報2.06952厘，兩周則跌7.625基點，報2.26024厘。長息方面，六個月拆息無升跌，報3.10637厘，一年期則跌0.446基點，報3.13792厘。
港元匯價今日在7.7810-7.7783之間上落，最新報7.7796。
資料來源：香港銀行公會
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|1.59929
|-2.535
|一周
|2.06952
|-4.369
|兩周
|2.26024
|-7.625
|一個月
|3.13387
|+1.952
|兩個月
|3.06393
|-1.423
|三個月
|3.05494
|-1.661
|六個月
|3.10637
|-
|一年
|3.13792
|-0.446
