11/12/2025 11:54

《本港經濟》總商會料本港今年GDP增長3.2%，明年增長放緩至2.7%

《經濟通通訊社11日專訊》香港總商會預料本港今年實質經濟增長3.2%，明年增長放緩至2.7%，展望本港經濟具備優勢，同時亦存在隱憂。本地整體營商環境有望改善，但全球增長疲弱、地緣政治風險升溫及人工智能競賽將繼續重塑市場，從而推動全球變革。



調查顯示，香港企業對本港未來12個月的經濟前瞻持樂觀態度，有48.3%受訪企業對本港未來12個月的經濟前瞻表示正面，較去年的18.3%大幅回升。另一方面，只有15.3%受訪公司表示看淡2026年前景，較去年的44.3%有所減少。逾七成受訪企業表示，2025年首10個月的營業額按年增加，或大致維持不變。觀望來年，有40.3%的公司預期將錄得業務增長，44.1%預料業務維持不變，只有15.7%認為營業額將減少。



受訪企業對在香港的資本投資計劃普遍採取觀望態度，有65.7%的公司預料明年的投資水平不變，但對於分散風險及開拓新機遇的對外投資，氣氛則明顯較為樂觀。



總商會主席陳瑞娟指出，企業無疑較去年更樂觀，當時美國總統特朗普揚言將加徵關稅，為企業帶來大量不明朗因素。美中雙方同意暫緩加徵關稅，加上以巴和談取得進展，亦可能影響今年的調查結果。(kl)