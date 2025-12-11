25,512.26
-28.52
(-0.11%)
25,543
+7
(+0.03%)
高水31
8,926.19
-28.50
(-0.32%)
5,529.73
-51.37
(-0.92%)
1,514.02億
3,873.32
-27.18
(-0.697%)
4,552.18
-39.65
(-0.863%)
13,147.39
-169.03
(-1.269%)
2,635.91
-20.61
(-0.78%)
90,279.1600
-1,736.2200
(-1.887%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1097
英鎊最佳客戶買入價
10.4136
日圓最佳客戶買入價
4.9975
重要系統維護通告 (2025年12月13日至12月14日）
推廣【etnet x 環球海產】獨家優惠全場95折！
恒生指數
25,512.26
-28.52
(-0.11%)
期指
高水31
25,543
+7
(+0.03%)
國企指數
8,926.19
-28.50
(-0.32%)
科技指數
5,529.73
-51.37
(-0.92%)
大市成交
1,514.02億
股票
1,367.29億
(90.309%)
窩輪
54.55億
(3.603%)
牛熊證
92.18億
(6.088%)
即時更新：11/12/2025 15:16
可賣空股票總成交
802.55億
主板賣空
125.65億
(15.656%)
半日數據，更新：11/12/2025 12:40
上証指數
成交：7,643.50億
3,873.32
-27.18
(-0.697%)
滬深300
4,552.18
-39.65
(-0.863%)
深証成指
13,147.39
-169.03
(-1.269%)
MSCI中國A50
2,635.91
-20.61
(-0.78%)
比特幣
資料由Binance提供
90,279.1600
-1,736.2200
(-1.887%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1097
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4136
日圓/港元
最佳客戶買入價
4.9975
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

展覽「藝脈新生」:文人石的時光繡語——記飄雅活藝跨界作品
Art & Living 香港‧寶‧藏

展覽「藝脈新生」:文人石的時光繡語——記飄雅活藝跨界作品
身高問題 │ 15歲生身高僅138cm，醫生揭1習慣導致無法...
醫學通識 健康解「迷」

身高問題 │ 15歲生身高僅138cm，醫生揭1習慣導致無法...
買落難股？君子不立危牆之下
財富管理 財識兼收

買落難股？君子不立危牆之下
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
09988 阿里巴巴－Ｗ00700 騰訊控股00005 滙豐控股00358 江西銅業股份01810 小米集團－Ｗ09992 泡泡瑪特
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯

美國議息 | 溫灼培：聯儲局明年僅減一次息？

11/12/2025 11:27
貨幣攻略

敘利亞變天一周年，有人歡笑有人愁

10/12/2025 17:45
大國博弈
說說心理話
Watch Trends 2025
北上食買玩
Wonder in Art
理財秘笈
山今養生智慧
輕鬆護老
照顧者 情緒健康
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
美元匯率-最大跌幅
AUD 澳元/美元
0.6637
-0.0036
-0.538%
NZD 紐元/美元
0.5797
-0.0018
-0.313%
GBP 英鎊/美元
1.3371
-0.0017
-0.126%
更新：11/12/2025 15:15
貴金屬
XAU 黃金現貨
4,211.9800
-20.2400
-0.478%
XAG 白銀現貨
62.0181
+0.1112
+0.180%
更新：11/12/2025 15:15
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處