《經濟通通訊社11日專訊》美國聯儲局一如市場預期減息0.25厘，由於本港最優惠利率早前已回落至加息周期前水平，故今次未有跟隨下調實屬正常。值得留意的是，聯儲局會後聲明表示會重啟買債，未來30天將購買400億美元短期國債。美聯集團行政總裁(住宅)馬泰陽指出，不排除聯儲局未來會進一步擴大資產負債表，屆時將增加市場資金流動性，料有助本港拆息跟隨減息步伐回落，減輕供樓人士負擔。另一方面，22年開始本港銀行調高封頂按揭息率，情況維持至今，由於美國減息周期持續，明年美國息率有進一步下調空間，因此估計本港封頂按揭息率亦有下調空間。馬泰陽認為息口下調，配合股市造好、經濟改善、租金上升、供應及貨尾減少等多個利好因素持續發酵，增加用家「租轉買」意欲，亦吸引長線投資者入市，展望明年樓市繼續向好，「量價」齊升格局有望延續。馬泰陽續稱，受惠多項利好因素帶動，今年樓市已呈現「價量齊升」的格局。最新12月8日公布的「美聯樓價指數」報133.57點，本年迄今樓價累積升幅擴大至4.25%，創約17個月新高，預期全年上升約5%，連跌3年後首次回升。住宅交投方面，新盤市場表現相當活躍。據美聯物業研究中心綜合<<一手住宅物業銷售資訊網>>資料及市場消息，本年迄今一手成交量已超越1.9萬宗，已創自2013年一手銷售條例後新高。相信今年最終甚至有望超越2萬宗水平。二手交投亦理想，估計今年全年二手住宅成交量有望達4.6萬宗，創4年新高。馬泰陽展望，因應美國息率有望進一步下調，資金流動性增加，料本港封頂按揭息率有下調空間。配合多項利好因素支持下，展望2026年樓市繼續向好，「量價齊升」的局面勢將持續，明年樓價有機會錄8%至10%的升幅，一二手交投則進一步攀升。(kl)