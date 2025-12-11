11/12/2025 13:51

《經濟通通訊社11日專訊》美聯儲局昨日宣布將聯邦基金利率目標區間再下調25個基點，到3.5%至3.75%之間，消息合乎市場預期，是繼本年10月29日降息25個基點後再度下調，也是自2024年9月以來第六次降息，全年合共下調75個基準點。高力研究部及零售顧問主管李婉茵指，美聯儲從去年9月起確定進入減息周期，本年下半年更是步伐加速，美聯儲更隨即宣布即將於本月12日購入價值400億美元的短期國債，決心提升市場的資金流動性，也有利於國際資本轉移投資多元板塊，以作長期穩定的資產部署，相信同時有利房地產投資的資金流入，刺激交投。高力香港估價及諮詢服務高級董事及融資評估主管侯志港表示，減息對於香港住宅樓市能延續樂觀氣氛。本年樓價自4月起，開始修補年來的跌幅，並呈現溫和升勢，至本年10月份，樓價指數更是創下15個月新高，並較3月份低位上升3.3%。雖然香港最優惠利率再作下調的空間不大，然而受到專才移民政策、留學生需求帶動，為香港住宅樓市及租務市場，鞏固穩定的價格基礎，減息進一步釋放購買力，預測2026年樓價將有3%至5%的升幅。高力香港估價及諮詢服務高級董事梁鎮峰補充，減息有助紓緩發展商的融資與庫存壓力。自2025年下半年起，多個新盤銷售表現理想，反映市場需求穩健。隨著住宅市場投資氣氛轉趨活躍，加上庫存及資金壓力減輕，預計來年一手物業銷售將保持樂觀，發展商亦具備逐步調升售價的空間，成交量與價格均有望同步增長。(kl)