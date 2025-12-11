11/12/2025 13:54

【美國議息】中原陳永傑︰減息疊加買債，香港樓價明年將追落後料升15%

《經濟通通訊社11日專訊》美國聯儲局昨公布減息0.25厘，符合市場預期，為今年內第三度減息，亦是去年9月以來，15個月共減息6次，累減1.75厘，聯邦基金利率降至3.5厘至3.75厘之間。同期，香港主要銀行亦已減息共0.875厘。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，香港最優惠利率已返回加息前水平，可減空間有限，主要銀行亦已宣布最優惠利率維持5%不變。惟是次聯儲局同時宣怖將購買400億美元國債，並且維持數月，於資金充裕情況下，香港HIBOR有望下調，按揭利率亦有機會因而下跌。



香港樓價於第四季確認見底回升，全年樓價暫錄4%升幅。陳永傑指，受惠於聯儲局於9月份開展減息周期，加上美元貶值，資金湧向實物資產，樓價得到支持並反彈回升。中原地產統計顯示，以按息3.25厘計算，9月份有75%指標屋苑「供平過租」，相信今次疊加美國聯儲局買債，會進一步將資金推向物業市場。



陳永傑指，聯儲局由上次議息停縮表，到今次恢復買債，市場形容為「鷹式減息」，旨在維持利率的穩定性，但陳相信此舉對環球資金亦帶來信心。事實上，過去一年中國人民銀行亦多次減息降準，陳永傑預料，多國央行放水，加速資金流轉，對經濟以至樓市都帶來刺激作用。香港樓價距離歷史高位仍有25%距離，在眾多利好因素支持下，明年香港樓價將追落後，料2026年可有15%升幅。(kl)