直播中 : hot talk 1點鐘 - 甲骨文派績盤後跌11% 業績出咩事？📣美股明年有何心水股可留意？
直播中 : hot talk 1點鐘 - 甲骨文派績盤後跌11% 業績出咩事？📣美股明年有何心水股可留意？
25,485.12
-55.66
(-0.22%)
25,518
-18
(-0.07%)
高水33
8,912.74
-41.95
(-0.47%)
5,523.45
-57.65
(-1.03%)
1,159.33億
3,869.44
-31.06
(-0.796%)
4,563.49
-28.34
(-0.617%)
13,237.63
-78.79
(-0.592%)
2,638.05
-18.47
(-0.70%)
90,214.6000
-1,800.7800
(-1.957%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1120
英鎊最佳客戶買入價
10.4175
日圓最佳客戶買入價
5.0050
恒生指數
25,485.12
-55.66
(-0.22%)
期指
高水33
25,518
-18
(-0.07%)
國企指數
8,912.74
-41.95
(-0.47%)
科技指數
5,523.45
-57.65
(-1.03%)
大市成交
1,159.33億
股票
1,024.34億
(88.357%)
窩輪
49.68億
(4.285%)
牛熊證
85.30億
(7.358%)
11/12/2025 13:44
可賣空股票總成交
802.55億
主板賣空
125.65億
(15.656%)
11/12/2025 12:40
上証指數
成交：5,697.65億
3,869.44
-31.06
(-0.796%)
滬深300
4,563.49
-28.34
(-0.617%)
深証成指
13,237.63
-78.79
(-0.592%)
MSCI中國A50
2,638.05
-18.47
(-0.70%)
比特幣
90,214.6000
-1,800.7800
(-1.957%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1120
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4175
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0050
即市人氣股
美國議息 | 溫灼培：聯儲局明年僅減一次息？

11/12/2025 11:27
貨幣攻略

敘利亞變天一周年，有人歡笑有人愁

10/12/2025 17:45
Prime Rate 最優惠利率
5.000%
中銀, 滙豐, 恒生
11/12/2025 12:33
5.250%
渣打香港, 招商永隆, 上商, 大新, 東亞, 工銀亞洲
11/12/2025 12:34
5.375%
富邦
14/11/2025 11:36
5.500%
建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星
08/05/2025 14:56
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
HIBOR 同業拆息
隔夜
1.60%
1個月
3.13%
3個月
3.05%
更新：11/12/2025 11:15
US Yield 美國國債
10年國債孳息率
4.13%
3個月國債孳息率
3.69%
10年-3個月國債孳息率
0.44%
更新：10/12/2025 15:53
