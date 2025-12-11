11/12/2025 13:05

【美國議息】駿利亨德森：聯儲局暗示減息暫時告一段落

《環富通基金頻道11日專訊》美國聯儲局結束一連兩日的議息會議，宣布下調聯邦基金利率目標區間0.25厘，至3.5厘至3.75厘，符合市場預期。這是局方繼9月及10月後，年內連續第三次減息，今年累計減幅達0.75厘。​



駿利亨德森投資環球短存續期及流動性主管兼投資組合經理Daniel Siluk表示，這次是聯儲局今年第三度減息，但訊息十分明確：預防性寬鬆的時代已經結束。在12月的聲明中，聯儲局強調未來的政策動向將取決於數據，並將明確逐次會議作出利率決定。主席鮑威爾在記者會上再次強調這一立場，指出委員會認為今日的降息是「審慎的調整」，而非新一輪循環的開端。



經濟展望摘要(SEP)同樣展現鷹派基調。聯儲局對於2026與2027年的成長預測略微上調，2026年的通脹預期略微下降，失業率在中期展望中保持穩定，顯然不是進行激進寬鬆的情況。政策利率中位數點陣圖維持不變：2025年為3.6%，2026年為3.4%，顯示未來每年僅有一次降息。長期預期則維持在3.0%。



*展望摘要表明進一步降息的門檻極高*



Siluk認為，此舉反映聯儲局有信心通脹將降溫而不破壞經濟成長，同時也表明進一步降息的門檻極高。在鮑威爾強調耐心而委員會意見分歧的情況下，聯儲局將以觀望姿態進入 2026 年，並等待新任主席的到來。(hl)