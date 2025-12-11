11/12/2025 10:01

《基金觀點》保德信：央行寬鬆周期或已近尾聲，「失望交易」在發達市場浮現

《環富通基金頻道11日專訊》保德信(PGIM)固定收益首席投資策略師兼全球債券主管Robert Tipp就美元、利率走向及央行政策轉變的影響等議題作出評論。



*美中性利率或明年上半年實現，惟不確定性仍存*



隨著市場參與者逐漸意識到央行寬鬆周期可能已接近尾聲，「失望交易」正陸續在多個發達市場中浮現。例如，考慮到歐洲央行的存款利率可能維持在2%，或者在明年進一步降息的情況下略低於2%，而近期10年期德國國債收益率和10年期歐洲互換利率不斷上升，推動了歐洲收益率曲線在最近幾個月變得更為陡峭。



至於此類交易將如何在美國呈現，尤其是在本周聯儲局將舉行會議，其中一種可能是有更多FOMC成員已將當前的政策利率視為更接近中性利率水平，而中性利率或可於明年上半年實現（但由於聯儲局人事變動，未來的不確定性依然存在）。(wa)



*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。