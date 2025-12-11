11/12/2025 09:22
【聚焦人幣】人幣中間價升67點子，兩連升報7.0686，創逾14個月高
《經濟通通訊社11日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.0686，較上個交易日升67點子，兩連升，創2024年10月9日以來逾14個月新高，較市場預測偏弱逾160點，上個交易日報7.0753。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|7.0686
|-67.00
|1歐元/人民幣
|8.2593
|+335.00
|100日圓/人民幣
|4.5304
|+208.00
|1港元/人民幣
|0.9086
|-6.60
|1英鎊/人民幣
|9.4482
|+375.00
|1澳元/人民幣
|4.7084
|+111.00
|1紐元/人民幣
|4.1015
|+138.00
|1新加坡/人民幣
|5.4646
|+96.00
|1瑞郎/人民幣
|8.8282
|+523.00
|1加元/人民幣
|5.1167
|+74.00
|1人民幣/林吉特
|0.5824
|+6.20
|1人民幣/俄羅斯盧布
|11.1011
|+1695.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.3984
|-119.00
|1人民幣/韓元
|208.0200
|+16.00