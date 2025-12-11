25,595.42
+54.64
(+0.21%)
25,621
+85
(+0.33%)
高水26
8,943.24
-11.45
(-0.13%)
5,551.40
-29.70
(-0.53%)
642.11億
3,894.82
-5.68
(-0.146%)
4,600.20
+8.37
(+0.182%)
13,353.80
+37.38
(+0.281%)
2,661.63
+5.11
(+0.19%)
89,965.7600
-2,049.6200
(-2.227%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1210
英鎊最佳客戶買入價
10.4255
日圓最佳客戶買入價
5.0076
恒生指數
25,595.42
+54.64
(+0.21%)
期指
高水26
25,621
+85
(+0.33%)
國企指數
8,943.24
-11.45
(-0.13%)
科技指數
5,551.40
-29.70
(-0.53%)
大市成交
642.11億
股票
537.21億
(83.663%)
窩輪
37.44億
(5.831%)
牛熊證
67.46億
(10.506%)
即時更新：11/12/2025 10:39
可賣空股票總成交
1,711.48億
主板賣空
375.26億
(21.926%)
更新：10/12/2025 16:59
上証指數
成交：3,670.11億
3,894.82
-5.68
(-0.146%)
滬深300
4,600.20
+8.37
(+0.182%)
深証成指
13,353.80
+37.38
(+0.281%)
MSCI中國A50
2,661.63
+5.11
(+0.19%)
比特幣
資料由Binance提供
89,965.7600
-2,049.6200
(-2.227%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1210
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4255
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0076
12
十一月
即市人氣股
00700 騰訊控股00358 江西銅業股份09988 阿里巴巴－Ｗ00005 滙豐控股09992 泡泡瑪特01810 小米集團－Ｗ
生活
US Yield 美國國債
10年國債孳息率
4.18%
3個月國債孳息率
3.73%
10年-3個月國債孳息率
0.45%
更新：09/12/2025 15:54
HIBOR 同業拆息
隔夜
1.62%
1個月
3.11%
3個月
3.07%
更新：10/12/2025 11:15
貴金屬
XAU 黃金現貨
4,224.5700
-7.6500
-0.181%
XAG 白銀現貨
62.7032
+0.7963
+1.286%
更新：11/12/2025 10:35
