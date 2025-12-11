11/12/2025 10:20

【聚焦人幣】高盛：人民幣被低估25%，升值幅度或超越遠期合約顯示定價

《經濟通通訊社11日專訊》據《彭博》報道，高盛表示，人民幣被低估25%，其升值幅度將超過遠期合約所顯示的定價。



高盛將人民幣稱為其「最高確信度」交易之一，稱根據預測匯率模型判斷，人民幣被低估。該模型旨在預測維持中國經濟基本面所需的最優匯率水平，包括保持經常帳戶穩定、經濟成長及價格平穩等條件。



受美元走弱、資金流入內地股市、人民幣國際化進程及更堅挺的中間價等因素推動，在岸和離岸人民幣均有望實現2021年以來首次年度升值。然而，經濟疲弱並顯現通縮壓力、美元可能反彈的風險，以及出口逆風等因素，均可能意味著人民幣同時也面臨下行壓力。



高盛策略師Teresa Alves在12月9日的報告中指出，「有人認為人民幣低估是支撐中國出口競爭力的關鍵因素」，並稱匯率升值將與出口持續成長的預期相悖。但她表示，「我們持不同觀點」，因為「人民幣被嚴重低估，即使按我們的預測出現一定升值，人民幣匯率仍將處於被低估區域」。(jq)