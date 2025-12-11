11/12/2025 09:37

【聚焦人幣】美聯儲如期降息，人幣即期開市升58點子報7.0580

《經濟通通訊社11日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.0686，較上個交易日升67點子，兩連升，創2024年10月9日以來逾14個月新高，較市場預測偏弱逾160點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開58點子，報7.0580，上個交易日即期匯率收盤報7.0638。



隔夜美聯儲如期降息25個基點，美聯儲主席鮑威爾隨後暗示，可能會在1月的下次政策會議上暫停寬鬆周期，並下一表示步行動不太可能是加息，這打擊了美元多頭人氣，美元指數下跌0.6%。人民幣中間價延續有序回升，部分反映美元調整的影響。



市場人士指出，美聯儲主席相對溫和的表態施壓美元，加上年末國內結匯需求偏多，這有利於人民幣保持升勢，但升幅仍大概率繼續受限，畢竟出口仍是穩就業的關鍵。



*中信證券：年內人民幣不排除階段性突破7.0*



中信證券首席經濟學家分析師明明表示，年內人民幣有望偏強運行，考慮到年底結匯的季節性效應，不排除階段性突破7.0。進入2026年，預計美元指數偏弱運行的趨勢或將延續，為人民幣匯率構成相對友好的外部環境。同時人行穩匯率政策張弛有度，增強人民幣匯率韌性。在此背景下，人民幣匯率有望溫和升值。(jq)

