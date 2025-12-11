25,595.42
+54.64
(+0.21%)
25,620
+84
(+0.33%)
高水25
8,943.24
-11.45
(-0.13%)
5,551.40
-29.70
(-0.53%)
642.11億
3,894.21
-6.29
(-0.161%)
4,598.96
+7.13
(+0.155%)
13,353.80
+37.38
(+0.281%)
2,661.63
+5.11
(+0.19%)
90,068.0000
-1,947.3800
(-2.116%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1210
英鎊最佳客戶買入價
10.4255
日圓最佳客戶買入價
5.0076
重要系統維護通告 (2025年12月13日至12月14日）
推廣【etnet x 環球海產】獨家優惠全場95折！
即時更新：11/12/2025 10:39
更新：10/12/2025 16:59
資料由Binance提供
10/12/2025 17:45
05/12/2025 16:43
最新重要數據
加拿大-官方指標利率
公佈值(比前值)
2.25%( 0.00%)
公佈日期
10/12/2025 22:45
巴西-消費者物價指數(年率)
公佈值
4.46%
公佈日期
10/12/2025 20:00
中國-消費者物價指數(年率)
公佈值
0.70%
公佈日期
10/12/2025 09:30
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
90,068.00
-1,947.38
-2.116%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
3,217.3400
-106.8000
-3.213%
VeChain-唯鏈幣-VET VET 唯鏈幣
0.0118
-0.0005
-3.821%
更新：11/12/2025 10:35
