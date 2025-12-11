11/12/2025 16:34

【聚焦人幣】人幣即期收升58點子，三連升報7.0580，續創逾14個月高

《經濟通通訊社11日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.0580，較上個交易日4時30分收盤價升58點子，三連升，續創2024年10月8日以來逾14個月新高，全日在7.0550至7.0630之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升53點子，報7.0550。



今日人民幣兌一美元中間價今報7.0686，較上個交易日升67點子，兩連升，創2024年10月9日以來逾14個月新高，較市場預測偏弱逾160點。



市場人士稱，鮑威爾在新聞發布會中的表態整體溫和偏鴿，加上各方對新的聯儲主席人選可能偏鴿預期未改，美元暫時承壓。對人民幣而言，外部環境有望階段性改善。從內部看，季節性結匯需求仍較多，短期人民幣有升值衝動，最終節奏則仍要看監管態度。



瑞銀財富大中華區投資總監胡一帆認為，預計2026年一季度美聯儲仍將降息一次，美國經濟可能會放緩，美元在上半年也會繼續走軟，人民幣對美元能夠繼續保持穩中有升的態勢，預計到明年6月份都會保持在7左右，明年下半年有望在6.9左右。(jq)