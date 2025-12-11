11/12/2025 15:46

《經濟通通訊社11日專訊》據《彭博》引述知情人士報道，Meta正在開發新模型，代號為「牛油果」(Avocado)，預計將於明年春季某個時間亮相，並可能以「閉源」形式發布。知情人士提到，訓練「牛油果」的過程中使用了多家第三方模型，包括谷歌的Gemma、OpenAI的gpt-oss，以及阿里巴巴(09988)的通義千問。報道指，使用中國技術來訓練新模型代表Meta CEO朱克伯格對中國大模型的態度變化。今年1月，他曾在Joe Rogan的播客中表示擔憂中國模型可能受到國家審查的影響。此後朱克伯格多次呼籲美國政府支持本國科技企業，以在全球AI競賽中領先中國。他還曾表示，開源戰略是其承擔這一使命的一部分。然而即使在Llama和其他措施下，美國依然落後。英偉達CEO黃仁勳本月早些時候表示，「中國在開源上領先得很遠，非常遠」。報道並提到，此前Meta發布的開源模型Llama 4令矽谷及朱克伯格本人失望。Meta的戰略因此在今年早些時候劇烈轉變，朱克伯格將參與該項目的一些人員邊緣化，並親自招募頂尖AI研究者與負責人，甚至對一些人員開出高達數億美元的薪酬方案。知情人士稱，Meta新任首席人工智能官Alexandr Wang是閉源模型的支持者；朱克伯格目前將大量時間與精力投入與新入職者密切合作，冀推動業務重心轉向能夠實現商業化的人工智能模型。他們還組成了一個名為TBD Lab的團隊，工作包括訓練「牛油果」。報道指，Meta發言人拒絕對報導置評。(sl)