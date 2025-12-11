11/12/2025 08:48

【ＡＩ】甲骨文盤後交易中大跌，雲業務銷售額不及預期，加大AI支出引發擔憂

《經濟通通訊社11日專訊》甲骨文周三（10日）在盤後交易中下跌超過10%，此前公布人工智能數據中心和其他設備支出大幅增長，而支出轉化為雲收入所需的時間較投資者預期長。



該公司第二財季雲業務銷售額增長34%至79.8億美元，基礎設施業務收入增長68%至40.8億美元。這兩個數字均略低於分析師的預期。



截至11月30日的季度，衡量訂單量的指標，剩餘履約義務增長超過四倍，達到5230億美元。據彭博匯編的數據顯示，分析師平均估計為5190億美元。



不過，華爾街仍然對大規模開發人工智能基礎設施，所需的成本和時間表示擔憂。



此外，該公司目前預計，截至2026年11月的財年，資本支出將達到約500億美元，比9月的預測增加了150億美元。預計年收入將達到670億美元，與該公司10月的預期一致。(rc)