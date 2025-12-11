11/12/2025 14:09

【美國議息】策略師：聯儲局將為亞洲市場帶來「金髮女孩」式結果

《經濟通通訊社11日專訊》策略師表示，聯儲局會議的鷹派立場較預期更溫和，將為亞洲各資產類別的市場帶來一定程度的緩和。



Vantage Markets駐墨爾本的分析師Hebe Chen表示，聯儲局為亞洲市場帶來了一個基本上是「金髮女孩」式的結果，半鷹派的降息舉措緩解了金融狀況，同時悄悄將預期從單純的降息周期，轉向更廣泛的經濟復甦故事。



AT Global Markets駐悉尼首席分析師Nick Twidale表示，隨著市場消化鮑威爾的講話，可能會在未來幾個交易日出現相當動盪的市場。



三菱日聯信託銀行駐紐約的外匯交易員Yuya Yokota則表示，注意焦點已轉向為是否會在156日圓下方出現買盤，不過上行空間在157日圓中段附近受限。(rc)