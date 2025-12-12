12/12/2025 16:45

《外圍焦點》費城及克利夫蘭聯儲總裁發表講話

《經濟通通訊社12日專訊》美股三大指數昨日(11日)表現分化，儘管聯儲局連續第三次減息為市場注入流動性，惟甲骨文(US.ORCL)業績指引令人失望，引發投資者對AI板塊估值過高的憂慮，拖累納指逆市收跌。道指收市升646點或1.34%，報48704點；標普500指數升14點或0.21%，報6900點；納指跌60點或0.25%，報23593點。港股方面，恒生指數收市報25976，升446點或1.7%，成交2427億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚9:00pm，費城聯邦儲備銀行總裁保爾森在特拉華州商會就經濟前景發表講話。9:30pm，克利夫蘭聯邦儲備銀行總裁哈瑪克在辛辛那提大學房地產中心圓桌系列活動上發表講話。11:35pm，芝加哥聯邦儲備銀行總裁古爾斯比在芝加哥聯儲第39屆年度經濟展望研討會前參加主持人對話。(wa)

