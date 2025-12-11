25,530.51
-10.27
(-0.04%)
25,788
+218
(+0.85%)
高水257
8,934.28
-20.41
(-0.23%)
5,534.59
-46.51
(-0.83%)
1,824.77億
3,873.32
-27.18
(-0.697%)
4,552.18
-39.65
(-0.863%)
13,147.39
-169.03
(-1.269%)
2,635.91
-20.61
(-0.78%)
92,468.2800
-45.1000
(-0.049%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1156
英鎊最佳客戶買入價
10.4161
日圓最佳客戶買入價
5.0002
重要系統維護通告 (2025年12月13日至12月14日）
