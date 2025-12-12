12/12/2025 08:03

【外圍經濟】美國上周新領失業救濟人數急增4.4萬，創疫情爆發以來最大單周增幅

《經濟通通訊社12日專訊》美國聯儲局剛公布減息25個基點，勞工部隨即公布數據，顯示截至12月6日當周，經季節性調整後的新領失業救濟人數增加4.4萬人至23.6萬人，高於市場預期的22萬人，亦創下今年3月以來最多。



這是自2020年3月疫情爆發以來最大的單周增幅，前一周數據從19.1萬人上修至19.2萬人。​



分析師普遍認為，數據大幅波動主要源於感恩節假期後的季節性調整因素，而非勞動市場基本面出現實質轉變。四周移動平均值為21.7萬人，按周增加2000人，反映整體失業申領趨勢仍相對穩定。​



截至11月29日當周，持續申領失業救濟人數降至183.8萬人，按周大幅減少9.9萬人，遠低於市場預期的195萬人。



美國勞工統計局原定於12月中旬公布的11月非農就業報告，將同時納入10月就業數據。然而，受制於政府停擺影響，用於計算失業率的住戶調查數據無法如期收集，意味10月份的失業率數據將無法公布。​(jf)