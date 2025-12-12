12/12/2025 08:05

【外圍經濟】高盛料潛在買盤或推升金價越4900美元

《經濟通通訊社12日專訊》儘管金價今年已屢創新高，高盛在最新的客戶報告中指出，美國私人投資者在黃金ETF的配置仍然偏低。該行重申看好金價前景，若資金回流ETF，金價在2026年底衝擊每盎司4900美元的目標價仍有大幅上調空間。​



報告顯示，目前黃金ETF僅佔美國私人金融投資組合的0.17%，這一比例不僅遠低於2012年的峰值，甚至與當前的金價升勢呈現背馳。高盛視黃金ETF為衡量美國市場黃金持有量最關鍵的指標。高盛的量化模型顯示，美國金融投資組合中若將黃金配置每增加1個點子，金價有望上漲1.4%。



報告強調，長期資本配置者正重新審視黃金作為戰略性資產的價值。在全球股債投資組合中，即使是微幅的資金重新配置，從龐大的股債市場溢出至規模相對較小的黃金市場，亦足以引發價格的劇烈波動。​(kk)