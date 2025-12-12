12/12/2025 09:17

【ＡＩ】《時代》年度風雲人物揭曉，「AI建築師」引領思考機器時代

《經濟通通訊社12日專訊》美國《時代》雜誌於周四（11日）公布2025年度風雲人物，殊榮並非歸於單一領袖，而是由引領全球技術變革的「AI建築師」(The Architects of AI)共同獲得。這一群體被視為將人工智能潛能全面釋放的關鍵推手，正式開啟「思考機器」的新紀元。​



本期封面備受矚目，由知名插畫家Jason Seiler操刀，並非單純的AI生成圖像，而是一幅細膩的數碼畫作。該作品致敬1932年的經典黑白攝影「摩天大樓頂上的午餐」，將當年懸坐在鋼樑上的建築工人，置換為當今掌控AI領域的8位核心領袖。​



除原文提及的Meta(US.META)行政總裁朱克伯格、AMD(US.AMD)行政總裁蘇姿丰、特斯拉(US.TSLA)行政總裁馬斯克、英偉達(US.NVDA)行政總裁黃仁勳、OpenAI行政總裁奧特曼及AI教母李飛飛外，封面人物還包括Google DeepMind行政總裁哈薩比斯及 Anthropic行政總裁阿莫迪。



這八位科技巨擘被描繪為在雲端之上構建未來的「建築師」，象徵其對全球經濟與社會結構的深遠影響力。​(kk)