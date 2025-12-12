直播中 : 開市Good Morning - 中央經濟工作會議撐內需 港股有政策憧憬？
25,713.90
+183.39
(+0.72%)
25,755
+185
(+0.72%)
高水41
8,976.05
+41.77
(+0.47%)
5,551.01
+16.42
(+0.30%)
297.49億
3,855.25
-18.07
(-0.467%)
4,541.75
-10.43
(-0.229%)
13,136.74
-10.65
(-0.081%)
2,634.20
-1.71
(-0.06%)
92,247.2300
-266.1500
(-0.288%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.0088
恒生指數
25,713.90
+183.39
(+0.72%)
期指
高水41
25,755
+185
(+0.72%)
國企指數
8,976.05
+41.77
(+0.47%)
科技指數
5,551.01
+16.42
(+0.30%)
大市成交
297.49億
股票
271.18億
(91.156%)
窩輪
4.60億
(1.546%)
牛熊證
21.71億
(7.298%)
即時更新：12/12/2025 09:48
可賣空股票總成交
1,632.35億
主板賣空
265.65億
(16.274%)
更新：11/12/2025 16:59
上証指數
成交：1,674.47億
3,855.25
-18.07
(-0.467%)
滬深300
4,541.75
-10.43
(-0.229%)
深証成指
13,136.74
-10.65
(-0.081%)
MSCI中國A50
2,634.20
-1.71
(-0.06%)
比特幣
資料由Binance提供
92,247.2300
-266.1500
(-0.288%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0088
政經專訪

【專訪】洪灝：市場風險拉鋸，惟大把人「等住買」，騰訊阿里料再闖高（廣東話錄音視頻．繁體字幕）#洪灝 #洪灝策略 #港股 #科技股
工展會2025攻略︱維園12 .13開幕+12 大專區$1鮑...
玩樂旅遊 玩樂假期

工展會2025攻略︱維園12 .13開幕+12 大專區$1鮑...
名人健康 │陳妍希前夫38歲陳曉，宣傳新劇面容憔悴，暴瘦引健...
醫學通識 健康解「迷」

名人健康 │陳妍希前夫38歲陳曉，宣傳新劇面容憔悴，暴瘦引健...
即市人氣股
00700 騰訊控股03690 美團－Ｗ00941 中國移動09988 阿里巴巴－Ｗ00358 江西銅業股份02318 中國平安
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯

重啟擴表 | FOCUS | 聯儲急轉彎啟擴表，鮑公投就業震...

11/12/2025 12:57
貨幣攻略

敘利亞變天一周年，有人歡笑有人愁

10/12/2025 17:45
大國博弈
說說心理話
Watch Trends 2025
北上食買玩
Wonder in Art
理財秘笈
山今養生智慧
輕鬆護老
照顧者 情緒健康
