12/12/2025 08:57

【ＡＩ】OpenAI發布GPT-5.2，力抗Gemini 3

《經濟通通訊社12日專訊》隨著人工智能競賽進入白熱化階段，OpenAI於周四（11日）正式推出更先進的旗艦模型 GPT-5.2，試圖從谷歌手中奪回技術領先地位。



OpenAI行政總裁奧特曼接受CNBC專訪時透露，隨著新模型問世，公司內部緊急的「紅色警報」狀態預計將於明年1月解除。



在谷歌發布備受好評的Gemini 3僅數周後，OpenAI迅速作出反擊。公司周四聲明指出，全新的GPT-5.2模型在運算速度、信息檢索、寫作及翻譯能力上均有顯著提升。新系列模型分為三個檔次，特別強化了模擬人類推理的能力，旨在處理數學、程式編寫及科學研究等高複雜度任務。



據路透社報道，GPT-5.2 的「即時思考」功能將率先向ChatGPT付費用戶開放，並承諾不會淘汰舊有的GPT-5.1或GPT-4.1 API接口。​(kk)