12/12/2025 15:46

【外圍經濟】蘋果首款智能眼鏡傳2026年WWDC亮相

《經濟通通訊社12日專訊》 隨著蘋果(US.AAPL)積極拓展人工智能硬件版圖，市場消息指其研發已久的首款輕量級智能眼鏡開發進度顯著加快。據彭博報道，該產品預計將於2026年6月的全球開發者大會(WWDC)上首度亮相，並計劃於2027年初正式啟動量產及上市。​​



據報這款代號暫未公開的第一代Apple Glass，市場定位並非取代iPhone的獨立裝置，而是作為蘋果生態系中的輕量級智能穿戴配件。與早前推出的Vision Pro不同，這款眼鏡將不具備擴增實境(AR)螢幕，亦無法進行獨立的高強度運算。其設計理念更接近Meta Ray-Ban智能眼鏡，主打時尚輕便與全天候佩戴體驗。​



此外，該產品可透過整合新一代Siri與雲端大語言模型，使用者可透過語音查詢即時資訊、翻譯對話，甚至利用鏡頭進行視覺辨識，實現類似AI智能助理體驗。(kk)