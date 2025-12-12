12/12/2025 08:35

【開市Ｇｏ】中經會撐內需治內捲穩樓市靈活降準降息，四新股同日招股

2025年12月12日【要聞盤點】



1、美股三大指數周四(11日)表現分化，儘管聯儲局連續第三次減息為市場注入流動性，惟甲骨文業績指引令人失望，引發投資者對AI板塊估值過高的憂慮，拖累納指逆市收跌。相比之下，受惠於藍籌股強勢及資金輪動，道指再創收市新高。道指收市升646點，或1.34%，報48704點；標普500指數升14點，或0.21%，報6900點；納指跌60點，或0.25%，報23593點。中國金龍指數跌7點。日經期貨截至上午8時02分跌245點。



2、烏克蘭總統澤連斯基提議以公投決定頓巴斯歸屬，白宮稱特朗普對俄烏停火談判拖延感到失望。



3、上周美國首次申請失業救濟人數創疫情以來最大增幅，逆轉感恩節當周申請量大幅下降的情況。



4、中央經濟工作會議周三及四舉行，會議指出明年要堅持內需主導、創新驅動及對外開放，並整治內捲式競爭等，另提到要著力穩定房地產市場。



5、彭博解讀，中央經濟工作會議暗示明年將繼續支持經濟但不加大刺激力度，並要求著力穩定房地產市場，鼓勵收購存量商品房改為保障性住房。不過對比去年論述，今年中經會在重點任務表述的排序中房地產優先級降至末位，貨幣政策新增「靈活」降準降息，以促進物價合理回升作為重要考量。



6、內地傳聞稱交易鏈路調整新規將實施，包括交易報盤增加延時；要求券商3個月內清退所有客戶專屬設備，包括單一客戶服務設備等。多家券商IT部門回應稱尚未收到具體通知。



7、恒生港股通軟件及半導體指數將更名為恒生港股通軟件主題指數，新增閱文等四股，剔除中芯國際等四股，12月16日生效。



8、OpenAI發布GPT-5.2模型與谷歌競爭，執行長奧特曼稱明年1月解除紅色警報，並疑似說漏嘴泄露AI晶片計劃。



9、博通第四財季營收及每股收益超預期，預計AI晶片需求推動首季收入達191億美元勝預期，半導體收入將翻倍。



10、華芢生物-B(02396)、南華期貨(02691)、印象大紅袍(02695)及明基醫院(02581)今日起招股，均至12月17日截止，預計12月22日掛牌。華芢生物每股38.2至51元，入場費10302.88元；南華期貨每股12至16元，入場費8080.68元；印象大紅袍每股3.47至4.1元，入場費4141.35元；明基醫院每股9.34至11.68元，入場費5898.9元。





【焦點股】



晶片股：中芯國際(00981)、華虹半導體(01347)、上海復旦(01385)

- 研究公司TechInsights拆解華為新機，指華為和中芯晶片技術有進展



內房股：萬科企業(02202)、碧桂園(02007)、龍湖集團(00960)

- 中經會要求穩定房市，鼓勵存量房用於保障房



內銀股：建設銀行(00939)、工商銀行(01398)、中國銀行(03988)

- 中經會指明年繼續實行適度寬鬆貨幣政策，靈活運用降準降息



外賣平台股：美團(03690)、京東(09618)

- 中經會提出深入整治「內捲式」競爭



消費股：海底撈(06862)、李寧(02331)、美的(00300)

- 中經會提出深入實施提振消費專項行動，制定實施城鄉居民增收計劃



零跑汽車(09863)

- 董事長朱江明及股東傅利泉斥逾1億增持215萬H股



新世界發展(00017)

- 陳耀豪獲委任為執行董事及新世界中國行政總裁，12月12日起生效



三桶油：中海油(00883)、中石油(00857)、中石化(00386)

- 國際能源署自5月份以來首次下調今明兩年全球石油供應過剩的預測值



航運股：中遠海控(01919)、太平洋航運(02343)、中國外運(00598)

- 波羅的海乾散貨運價指數跌至近三周低位



萬科企業(02202)

- 續為兩項貸款擔保，涉逾28億人民幣



藥明巨諾(02126)

- 主席劉敏上任半年後離職，非執董劉誠接任主席，行內資深高管田豐接任CEO



【油金報價】



紐約期油上漲0.57%，報每桶57.93美元



布倫特期油下跌0.66%，報每桶61.55美元



黃金現貨下跌0.02%，報每盎司4279.15美元



紐約期金下跌0.10%，報每盎司4308.80美元