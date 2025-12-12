12/12/2025 16:00

【ＡＩ】高盛：相信博通的AI業務，上調目標價至450美元

《經濟通通訊社12日專訊》高盛表示，博通第四財季業績強勁，AI營收大增，認為其在定制晶片領域地位穩固，AI業務增速被低估，預計中長期持續跑贏。高盛將博通的12個月目標價從435美元上調至450美元。



高盛分析師James Schneider團隊在最新發布的研報中指出，儘管博通業績強勁，且第一季展望樂觀，但管理層並未更新或上調，先前發布的2026財年全年AI營收增長指引。考慮到投資者在財報發布前已持樂觀看漲的倉位，且AI業務本身正顯示出加速跡象，缺乏正式的全年指引上調可能會被視為一種遺憾，從而導致股價在短期內出現回落。



不過，高盛強調這並不改變其長期看好的邏輯。高盛表示，任何股價的疲軟都應被視為買進機會。該行堅信，博通在客製化晶片(XPU)領域的優勢正在確立，來自谷歌等主要客戶的持續需求，將推動其AI業務在中長期內持續跑贏同行。(rc)