12/12/2025 15:07

【美國議息】國泰世華：明年1月美聯儲料維持利率不變，新任聯儲局主席傾向鴿派

《經濟通通訊社12日專訊》國泰世華銀行表示，美國聯儲局於2025年最後一次會議宣布減息0.25%，將聯邦基準利率下調至3.5%至3.75%區間。點陣圖中位數預估2026、2027、2028年，分別減息0.25%、0.25%、0%，與9月相同；部分鷹、鴿派官員立場轉為中性，以靜待就業、通脹兩難出現轉折。



國泰世華表示，美國聯儲局在2025年累計減息0.75%後，由於上調經濟成長預估，以及關稅對商品通脹的一次性影響預計在2026年第一季達到高峰，因此預期明年1月維持利率不變。另外，隨著聯儲局主席鮑威爾將於明年5月卸任，以及11月面臨中期選舉的壓力下，預期新任主席將傾向擔任領頭鴿的角色，明年減息幅度大於本次中位數的可能性較大。(jl)