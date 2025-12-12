12/12/2025 11:52

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 1.7081 +10.881 一周 2.0375 -3.202 兩周 2.29048 +3.024 一個月 3.03952 -9.435 兩個月 3.02696 -3.697 三個月 3.02696 -2.798 六個月 3.10423 -0.214 一年 3.12679 -1.113

《經濟通通訊社12日專訊》港元拆息普遍向下，而與樓按相關的一個月拆息報3.03952厘，跌9.435基點，是12月4日後最低；反映銀行資金成本的三個月拆息報3.02696厘，跌2.798基點。隔夜息報1.7081厘，升10.881基點，是12月9日後最高；一周拆息跌3.202基點，報2.0375厘，兩周則升3.024基點，報2.29048厘。長息方面，六個月拆息跌0.214基點，報3.10423厘，一年期則跌1.113基點，報3.12679厘。港元匯價今日在7.7808-7.7846之間上落，最新報7.7833。資料來源：香港銀行公會