12/12/2025 11:52
《港元利率》港元拆息普遍向下，一個月拆息創一周低
《經濟通通訊社12日專訊》港元拆息普遍向下，而與樓按相關的一個月拆息報3.03952厘，跌9.435基點，是12月4日後最低；反映銀行資金成本的三個月拆息報3.02696厘，跌2.798基點。
隔夜息報1.7081厘，升10.881基點，是12月9日後最高；一周拆息跌3.202基點，報2.0375厘，兩周則升3.024基點，報2.29048厘。長息方面，六個月拆息跌0.214基點，報3.10423厘，一年期則跌1.113基點，報3.12679厘。
港元匯價今日在7.7808-7.7846之間上落，最新報7.7833。
資料來源：香港銀行公會
隔夜息報1.7081厘，升10.881基點，是12月9日後最高；一周拆息跌3.202基點，報2.0375厘，兩周則升3.024基點，報2.29048厘。長息方面，六個月拆息跌0.214基點，報3.10423厘，一年期則跌1.113基點，報3.12679厘。
港元匯價今日在7.7808-7.7846之間上落，最新報7.7833。
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|1.7081
|+10.881
|一周
|2.0375
|-3.202
|兩周
|2.29048
|+3.024
|一個月
|3.03952
|-9.435
|兩個月
|3.02696
|-3.697
|三個月
|3.02696
|-2.798
|六個月
|3.10423
|-0.214
|一年
|3.12679
|-1.113
資料來源：香港銀行公會