12/12/2025 15:29

《真知灼見－溫灼培》明年澳息或將高於美息

《真知灼見》在12月9日議息會上，澳洲央行維持息率在3.6厘不變。在會後聲明中，澳央行指，最近的數據顯示當地通脹有回升的趨勢，但尚不能確定這是否為短暫現象，因此需進一步觀察；該行也注意到勞動力市場存在緊張狀況。其言辭使市場更加確信，澳元的減息周期可能已結束。



*澳央行2026年加息兩次機率80%*



根據利率期貨顯示，市場預期到2026年，澳央行不僅沒有減息的機會，反而存在加息的可能性。全年加息一次的機率預計為100%，而加息兩次的機率亦高達80%。對於澳洲加息預期的變化，影響最大的是當地的債市。澳洲10年期國債孳息率在周三（10日）曾高見4.814%，成為2023年11月以來的最高水平。高債息當然也能增強澳元吸引力。



事實上，澳洲的減息周期見底並非無據可依。首先，澳洲10月的年通脹率高達3.8%，遠高於澳央行設定的2%至3%通脹目標範圍，這使得澳央行在減息方面面臨挑戰。此外，第三季的按年工資增長率達到3.4%，如此高的工資增長，難怪澳央行一直質疑以目前的3.6厘利率是否足以有效壓抑通脹。最後再從企業的角度觀察，第三季的企業資本開支按季大增6.4%，是4年來的最高水平。這些數據都表明，為何市場不僅預測澳洲的減息周期可能已經見底，還在估計澳洲明年有機會加息。



*市場料美國明年減息一次或以上*



最後，貨幣的價值是相對的。比較之下，於12月11日的美國聯儲局議息會，該局不僅減息25個基點，還宣布未來將每月購買短期國債，首個月將購400億美元。目前，美國聯邦基金利率處於3.5厘至3.75厘範圍內，這與澳洲現行的3.6厘利率相當接近。根據聯儲局各委員們對2026年的利率變化預測，即從點陣圖所見，該局明年有可能再減一次25個基點息率，屆時澳元利率將有望高於美元利率。如果澳洲一旦開始加息，澳元在利息差距上將更具優勢。這一切都視為對澳元的利好支持。



根據圖表分析，2025年9月17日的高位約67美仙，可以被視為澳元的首個上升阻力位置。一旦突破此阻力位，將有可能進一步攀升，並挑戰下一個更大的阻力位69美仙，即約2024年10月高位。至於首個支持位，料在65.80美仙。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》



*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。