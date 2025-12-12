25,957.99
+427.48
(+1.67%)
25,987
+417
(+1.63%)
高水29
9,073.19
+138.91
(+1.55%)
5,634.74
+100.15
(+1.81%)
2,159.83億
3,889.35
+16.03
(+0.414%)
4,580.95
+28.77
(+0.632%)
13,258.33
+110.94
(+0.844%)
2,646.98
+11.07
(+0.42%)
92,435.7900
-77.5900
(-0.084%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.0115
重要系統維護通告 (2025年12月13日至12月14日）
Prime Rate 最優惠利率
5.000%
恒生, 中銀, 滙豐
11/12/2025 18:45
5.250%
工銀亞洲, 渣打香港, 招商永隆, 上商, 大新, 東亞
11/12/2025 18:45
5.375%
富邦
14/11/2025 11:36
5.500%
建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星
08/05/2025 14:56
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
HIBOR 同業拆息
隔夜
1.71%
1個月
3.04%
3個月
3.03%
更新：12/12/2025 11:15
美元匯率-最大跌幅
SEK 美元/瑞典克朗
9.2404
-0.0087
-0.094%
CNY 美元/人民幣
7.0572
-0.0061
-0.086%
CAD 美元/加元
1.3765
-0.0010
-0.075%
更新：12/12/2025 15:55
