12/12/2025 14:16
【美國議息】品浩：聯儲局面對艱巨平衡任務，須密切關注未來公布數據
摘要
免責聲明
本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。
▷ 聯儲局12月降息25基點，鮑威爾稱利率處中性區間
▷ 三位官員反對降息，四位傾向維持利率不變
▷ 聯儲局調整資產負債表及回購操作應對市場波動
▷ 三位官員反對降息，四位傾向維持利率不變
▷ 聯儲局調整資產負債表及回購操作應對市場波動
*政策水平料有助經濟維持趨勢性增長，讓通脹經歷關稅後逐步正常化*
整體而言，該聲明與預測反映出委員會如今認為政策利率已處於「中性」估值的範圍內。這一政策水平預期有助經濟維持趨勢性增長，並讓通脹在經歷關稅導致各類消費品價格一次性的調整後逐步正常化。聯儲局正面對一項艱巨的平衡任務：一方面遏制通脹，另一方面支持勞動力市場，以確保家庭的經濟安全感。鮑威爾警告，政策路徑上沒有無風險的選擇。他指出，一個合理的基線是，關稅驅動的通脹影響將相對短暫，基本上是價格水平的一次性轉移，同時他亦強調，在非關稅通脹方面，今年的進展相當顯著。在勞動力市場方面，10月的數據未有收集，11月資料亦不完整，因此未來公布的相關數據必須密切關注。消費支出與生產力似乎在支持經濟活動；財政政策仍具支撐作用，而企業於人工智能領域的投資亦保持良好。
Wilding指，這次記者會或為聯儲局在鮑威爾於2026年任期屆滿前保持利率不變的立場奠定了基礎。不過，倘若預期中2026年初更佳的經濟增長，未能穩定日益疲軟的美國勞動力市場，聯儲局則有充分的條件減息。而且，即使下行風險得以避免，在新任主席的領導下，隨著2026年底通脹壓力緩解，聯儲局仍可能最終恢復漸進式降息。(wa)