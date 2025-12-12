12/12/2025 10:23

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 聯儲局12月降息0.25%，基準利率至3.50%-3.75%

▷ 聲明刪除進一步降息指引，三位委員反對

▷ 聯儲局重啟每月400億美元購債計劃 More ▼ Less ▲

《環富通基金頻道12日專訊》聯儲局12月如預期再減息0.25厘，將基準利率下調至3.50%-3.75%區間。然而，聲明稿刪除關於進一步減息的前瞻指引，再加上有三位委員反對，顯示官員們意見分歧增加。同時，聯儲局宣布重新啟動每月400億量化寬鬆(QE)用以購買美國國庫券。本次點陣圖顯示，2026至2027年維持各減息0.25厘的幅度，整體仍維持減息方向，惟隨著接近長期中性利率，未來逐漸放緩降息速度。*料利率走勢由圍繞新任主席人選揣測決定，而非經濟數據*富達國際宏觀與戰略資產團隊表示，聲明稿刪除了關於進一步降息的前瞻指引，再加上官員分歧加大，使本次減息帶有鷹派色彩。不過，重新啟動每月400億美元國庫券購買的量化寬鬆，以及點陣圖顯示明後兩年仍預期減息，這些訊號表明FOMC內部仍有相當多成員認為利率在達到中性水平前仍有進一步下調空間。展望未來，預期市場利率走勢將愈來愈多由圍繞特朗普總統所提名的新任主席人選的揣測所決定，而非陸續公布的經濟數據。在2026年基本情境中，預期特朗普政府將任命一位非傳統的鴿派聯儲局主席，其主要目標是進一步降低利率；雖然此情境已開始被市場消化，但非傳統鴿派主席對長天期利率構成的風險仍被低估。*對股市維持「加碼」立場，對全球政府公債保持「中立」*富達團隊提到，儘管部分官員立場分歧加大，但近期通脹與就業數據同步放緩，支持聯儲局延續減息循環。市場正等待下任主席人選，而從2026年票委組成來看，預期貨幣政策仍偏寬鬆。在此環境下，對股市維持「加碼」立場，特別看好日本與新興市場股票。全球政府公債則保持「中立」，主要因美國經濟韌性與財政赤字，限制美債殖利率下行空間。隨著減息循環持續、經濟基本面暫時無變，短期波動可能來自估值調整。投資者可透過全球優質企業的股息，尋求較穩健的總報酬；同時，股債相關性提升，建議採用包含另類資產與大宗商品的全球平衡策略，主動參與市場機會。(wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。