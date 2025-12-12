12/12/2025 10:01

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 美聯儲局下調聯邦基金利率25基點至3.5%-3.75%

▷ 2026年經濟增長預測上調至2.3%，通脹預測下調至2.4%

▷ DWS維持2026年再減息兩次預測 More ▼ Less ▲

《環富通基金頻道12日專訊》DWS首席美國經濟學家Christian Scherrmann指，美聯儲局一如市場預期，將聯邦基金利率目標區間下調25個基點至3.5%-3.75%。然而，是次決定並非一致通過－－九名FOMC成員支持減息，兩名反對調整政策利率，另有一名則主張減息50個基點。最新經濟預測顯示，2026年經濟增長預測由1.8%上調至2.3%，通脹預測由2.6%下調至2.4%，失業率預測則維持於4.4%。政策利率的中位數預測維持不變，顯示2026年及2027年各有一次減息。局方聲明表明未來決策將更加依賴數據，相信這是回應當前資訊仍待明朗的情況。聲明亦提及購買短期國債以維持充足的儲備供應，但強調此舉不代表美聯儲局重啟量化寬鬆。*美聯儲局不急於進一步減息，可因應數據作靈活調整*在會後記者會上，美聯儲局主席鮑威爾重申上述立場。談及經濟前景時，鮑威爾表示就業及通脹展望並無顯著變化，但勞動力需求已明顯放緩。他指出，近期的減息措施有助穩定勞動市場，而服務業通脹似乎持續回落，反映商品價格受關稅帶動上升的情況仍被視為暫時性因素。整體而言，美聯儲局官員對強勁消費、財政支持及投資（尤其是人工智能領域）保持樂觀態度。目前美聯儲局似乎已不急於進一步減息。鮑威爾強調，局方有足夠政策空間，可因應數據作出靈活調整，並指目前利率水平已接近中性。展望未來，DWS認為勞動市場將繼續成為關鍵因素，因大多數美聯儲局官員似乎再次認同通脹屬暫時性的看法。DWS維持2026年將再減息兩次的預測。(wa)