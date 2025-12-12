12/12/2025 10:01
【美國議息】DWS：勞動市場再成焦點，維持明年再減息兩次預測
▷ 美聯儲局下調聯邦基金利率25基點至3.5%-3.75%
▷ DWS維持2026年再減息兩次預測
*美聯儲局不急於進一步減息，可因應數據作靈活調整*
在會後記者會上，美聯儲局主席鮑威爾重申上述立場。談及經濟前景時，鮑威爾表示就業及通脹展望並無顯著變化，但勞動力需求已明顯放緩。他指出，近期的減息措施有助穩定勞動市場，而服務業通脹似乎持續回落，反映商品價格受關稅帶動上升的情況仍被視為暫時性因素。整體而言，美聯儲局官員對強勁消費、財政支持及投資（尤其是人工智能領域）保持樂觀態度。
目前美聯儲局似乎已不急於進一步減息。鮑威爾強調，局方有足夠政策空間，可因應數據作出靈活調整，並指目前利率水平已接近中性。展望未來，DWS認為勞動市場將繼續成為關鍵因素，因大多數美聯儲局官員似乎再次認同通脹屬暫時性的看法。DWS維持2026年將再減息兩次的預測。(wa)