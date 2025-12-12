12/12/2025 11:41

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 中金指12月FOMC會議減息25基點，兩官員反對

▷ 點陣圖顯示7名官員傾向明年不再減息

▷ 鮑威爾稱聯邦基金利率已進入中性區間 More ▼ Less ▲

《環富通基金頻道12日專訊》中金公司(03908)(滬:601995)美國宏觀首席經濟學家劉政寧指，12月FOMC會議傳遞出了一些新的訊號。首先，儘管聯儲局如期減息25個基點，但有兩名官員反對此次減息，反對者人數較上一次會議增加，這表明聯儲局進一步減息的門檻在提高。其次，對於明年的減息路徑，最新的點陣圖顯示，多數官員仍傾向繼續減息，但也有7名官員傾向不再減息，其中3人甚至預測將轉向加息。這使得點陣圖中值顯示的明年減息的次數仍為一次，與上次會議一致。也就是說，儘管美國就業市場持續放緩，但部分官員並不急於實施更多的寬鬆政策。這背後的原因在於，美國通脹粘性依舊存在，並未向2%的目標收斂，這對減息構成了阻礙。此外，聯儲局主席鮑威爾在記者會上也提到，本次減息至3.5%-3.75%後，聯邦基金利率已進入中性利率的廣泛估計區間，這也暗示下一步的減息將面臨更多阻力。*聯儲局內部出現分歧正常，幣策缺乏手段應對滯脹*所以綜合判斷，預計聯儲局2026年仍將有兩次減息，但減息節奏趨於放緩。一種可能是聯儲局在1月份按兵不動，下一次減息可能發生在3月。之所以繼續減息，是因為美國就業增長仍面臨壓力。一方面，關稅政策增加了不確定性，使企業招聘意願降低。另一方面，移民政策導致勞動力供給減少，同樣會削弱就業增長。在此基礎上，隨著人工智能的快速發展，對勞動力的替代效應也逐步顯現，這將進一步加大就業壓力。不過，考慮到通脹粘性依舊較強，聯儲局也不會貿然大幅減息。總體上看，減息仍有空間，但幅度將受到約束。首先，聯儲局內部出現分歧是正常現象。聯儲局是一個共識機構，貨幣政策決議通過投票決定，每個委員都可以發表自己的意見。聯儲局主席的任務是組織討論，盡可能凝聚共識，但也不能代替委員們做決策。這樣的機制也保障了聯儲局的獨立性。所以，有不同的觀點反而是好事。其次，存在分歧也表明，委員們對於美國就業與通脹目標的實現有不一樣的看法，這也反映了聯儲局當前面臨的挑戰，既要應對就業放緩，也要抑制通脹，而要同時做到這兩點，光靠貨幣政策是很難的。這也是為何有些委員認為政策需要更多向保就業傾斜，而另一些委員則認為通脹持續未達標，貨幣政策應該更關注通脹。本質上講，出現這一現象的根本原因在於供給收縮。特朗普的關稅和移民政策抑制供給，這導致成本上升，造成了「類滯脹」的效果。而貨幣政策在應對「滯脹」時往往缺乏手段，因為貨幣只能管理需求，無法解決供給側的問題。*美元升值空間或有限，人幣升值具基本面支撐*由於聯儲局或將在2026年繼續減息，美元匯率的升值空間可能有限。長期來看，市場對於美國政府債務的擔憂，也會增加美元的壓力。不過，明年也需要關注美國以外的國家的經濟表現。這是因為匯率是兩種不同貨幣的相對價格，如果其他國家表現不如美國，那麼其匯率也會面臨貶值壓力，反而可能推動美元被動走強。這一風險在全球經濟放緩階段最容易出現，需要警惕。對人民幣而言，其升值具有基本面支撐。剛剛公布的數據顯示，中國的貿易順差已經超過1萬億美元，這代表了中國強勁的外匯創收能力。長期來看，如果持續保持這樣的能力，那麼匯率升值將獲得基本面支撐。但也要避免短期過度升值對經濟和貿易產生的負面影響。一個例子是1980年代日圓過度升值，最終對其經濟競爭力造成了損害。*會議基調相對溫和，有助穩定短期市場情緒*市場方面，美國股市在利率決議公布後上漲，美債收益率回落，美元則下跌。一個原因是市場在會議前已經充分定價了「鷹派減息」，而鮑威爾今天態度並不強硬，幫助緩和了市場的擔憂。此外，聯儲局還宣布將啟動短期國庫券(T-bills)購買操作，本月將增加400億美元的購買，並將至少持續數月。這一操作有助於降低流動性風險，被市場解讀為利好。總體上看，這次會議的基調相對溫和，有助於穩定短期情緒。中期來看，需要關注的風險是隨著減息節奏趨於放緩，市場對貨幣寬鬆的預期將有所消退。對人工智能的樂觀預期也將面臨考驗，這些因素可能會加劇市場波動，不排除使市場進入區間震盪和橫盤整理的階段。(wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。