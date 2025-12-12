直播中 : 開市Good Morning - 中央經濟工作會議撐內需 港股有政策憧憬？
直播中 : 開市Good Morning - 中央經濟工作會議撐內需 港股有政策憧憬？
25,715.40
+184.89
(+0.72%)
25,754
+184
(+0.72%)
高水39
8,976.99
+42.71
(+0.48%)
5,551.05
+16.46
(+0.30%)
300.96億
3,855.40
-17.92
(-0.463%)
4,545.10
-7.08
(-0.156%)
13,136.36
-11.03
(-0.084%)
2,633.52
-2.39
(-0.09%)
92,210.6000
-302.7800
(-0.327%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.0088
恒生指數
25,715.40
+184.89
(+0.72%)
期指
高水39
25,754
+184
(+0.72%)
國企指數
8,976.99
+42.71
(+0.48%)
科技指數
5,551.05
+16.46
(+0.30%)
大市成交
300.96億
股票
274.65億
(91.258%)
窩輪
4.60億
(1.528%)
牛熊證
21.71億
(7.214%)
即時更新：12/12/2025 09:49
可賣空股票總成交
1,632.35億
主板賣空
265.65億
(16.274%)
更新：11/12/2025 16:59
上証指數
成交：1,774.26億
3,855.40
-17.92
(-0.463%)
滬深300
4,545.10
-7.08
(-0.156%)
深証成指
13,136.36
-11.03
(-0.084%)
MSCI中國A50
2,633.52
-2.39
(-0.09%)
比特幣
資料由Binance提供
92,210.6000
-302.7800
(-0.327%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0088
