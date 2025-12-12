12/12/2025 09:21
【聚焦人幣】人幣中間價升48點子，三連升報7.0638，續創逾14個月高
《經濟通通訊社12日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.0638，較上個交易日升48點子，三連升，續創2024年10月9日以來逾14個月新高，較市場預測偏弱155點，上個交易日報7.0686。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|7.0638
|-48.00
|1歐元/人民幣
|8.2842
|+249.00
|100日圓/人民幣
|4.5344
|+40.00
|1港元/人民幣
|0.9078
|-8.30
|1英鎊/人民幣
|9.4468
|-14.00
|1澳元/人民幣
|4.6996
|-88.00
|1紐元/人民幣
|4.0973
|-42.00
|1新加坡/人民幣
|5.4632
|-14.00
|1瑞郎/人民幣
|8.8751
|+469.00
|1加元/人民幣
|5.1203
|+36.00
|1人民幣/林吉特
|0.5820
|-4.30
|1人民幣/俄羅斯盧布
|11.3115
|+2104.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.3897
|-87.00
|1人民幣/韓元
|208.6800
|+66.00