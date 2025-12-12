25,976.79
+446.28
(+1.75%)
25,966
-17
(-0.07%)
低水11
9,079.35
+145.07
(+1.62%)
5,638.05
+103.46
(+1.87%)
2,426.57億
3,889.35
+16.03
(+0.414%)
4,580.95
+28.77
(+0.632%)
13,258.33
+110.94
(+0.844%)
2,646.98
+11.07
(+0.42%)
92,483.4800
-29.9000
(-0.032%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.0070
重要系統維護通告 (2025年12月13日至12月14日）
推廣【etnet x 環球海產】獨家優惠全場95折！
恒生指數
25,976.79
+446.28
(+1.75%)
期指(夜)
低水11
25,966
-17
(-0.07%)
國企指數
9,079.35
+145.07
(+1.62%)
科技指數
5,638.05
+103.46
(+1.87%)
大市成交
2,426.57億
股票
2,270.43億
(93.565%)
窩輪
53.76億
(2.215%)
牛熊證
102.38億
(4.219%)
即時更新：12/12/2025 18:00
可賣空股票總成交
2,222.14億
主板賣空
370.01億
(16.651%)
更新：12/12/2025 16:59
上証指數
成交：9,099.51億
3,889.35
+16.03
(+0.414%)
滬深300
4,580.95
+28.77
(+0.632%)
深証成指
13,258.33
+110.94
(+0.844%)
MSCI中國A50
2,646.98
+11.07
(+0.42%)
比特幣
資料由Binance提供
92,483.4800
-29.9000
(-0.032%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0070
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

20
十一月
香港故宮文化博物館｜古埃及文明大展：埃及博物館珍藏 香港故宮文化博物館｜古埃及文明大展：埃及博物館珍藏
展覽 文化藝術
香港故宮文化博物館｜古埃及文明大展：埃及博物館珍藏
推介度：
20/11/2025 - 31/08/2026
10
一月
香港迪士尼樂園︱香港迪士尼樂園20周年派對 「迪士尼音樂傳奇Live－Lea Salonga領銜獻唱」 香港迪士尼樂園︱香港迪士尼樂園20周年派對 「迪士尼音樂傳奇Live－Lea Salonga領銜獻唱」
大型盛事 節慶活動
香港迪士尼樂園︱香港迪士尼樂園20周年派對 「迪士尼音樂傳奇Live－Lea Salonga領銜獻唱...
推介度：
10/01/2026
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
00700 騰訊控股03690 美團－Ｗ00941 中國移動09988 阿里巴巴－Ｗ00358 江西銅業股份00883 中國海洋石油
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯

阻擊日軍國主義，中國可打琉球牌

12/12/2025 12:08
大國博弈

重啟擴表 | FOCUS | 聯儲急轉彎啟擴表，鮑公投就業震...

11/12/2025 12:57
貨幣攻略
說說心理話
Watch Trends 2025
北上食買玩
Wonder in Art
理財秘笈
山今養生智慧
輕鬆護老
照顧者 情緒健康
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
貴金屬
XAU 黃金現貨
4,329.8300
+54.0100
+1.263%
XAG 白銀現貨
64.3212
+1.2696
+2.014%
更新：12/12/2025 19:00
最新重要數據
澳洲-失業率
公佈值
4.30%
公佈日期
11/12/2025 08:30
巴西-官方指標利率
公佈值(比前值)
15.00%( 0.00%)
公佈日期
11/12/2025 05:30
美國-官方指標利率
公佈值(比前值)
3.75%( -0.25%)
公佈日期
11/12/2025 03:00
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處