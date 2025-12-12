直播中 : 開市Good Morning - 中央經濟工作會議撐內需 港股有政策憧憬？
直播中 : 開市Good Morning - 中央經濟工作會議撐內需 港股有政策憧憬？
25,710.71
+180.20
(+0.71%)
25,761
+191
(+0.75%)
高水50
8,975.33
+41.05
(+0.46%)
5,551.41
+16.82
(+0.30%)
302.07億
3,855.05
-18.27
(-0.472%)
4,544.71
-7.47
(-0.164%)
13,137.88
-9.51
(-0.072%)
2,633.52
-2.39
(-0.09%)
92,175.8400
-337.5400
(-0.365%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.0088
重要系統維護通告 (2025年12月13日至12月14日）
22
十二月
中環海濱活動空間｜AIA友邦嘉年華12.22重返中環海濱！門票限時85折優惠＋免費門票及代幣方法 中環海濱活動空間｜AIA友邦嘉年華12.22重返中環海濱！門票限時85折優惠＋免費門票及代幣方法
大型盛事 節慶活動
中環海濱活動空間｜AIA友邦嘉年華12.22重返中環海濱！門票限時85折優惠＋免費門票及代幣方法
推介度：
22/12/2025 - 01/03/2026
10
一月
香港迪士尼樂園︱香港迪士尼樂園20周年派對 「迪士尼音樂傳奇Live－Lea Salonga領銜獻唱」 香港迪士尼樂園︱香港迪士尼樂園20周年派對 「迪士尼音樂傳奇Live－Lea Salonga領銜獻唱」
大型盛事 節慶活動
香港迪士尼樂園︱香港迪士尼樂園20周年派對 「迪士尼音樂傳奇Live－Lea Salonga領銜獻唱...
推介度：
10/01/2026
00700 騰訊控股03690 美團－Ｗ00941 中國移動09988 阿里巴巴－Ｗ00358 江西銅業股份02318 中國平安
投票區
即將公佈經濟數據
日本-工業生產(月率)
即將公佈
12/12/2025 12:30
前值
2.60%
市場預測
--
日本-工業生產(年率)
即將公佈
12/12/2025 12:30
前值
3.80%
市場預測
--
HIBOR 同業拆息
隔夜
1.60%
1個月
3.13%
3個月
3.05%
更新：11/12/2025 11:15
最新
