12/12/2025 08:45

【ＡＩ】王興興：具身智能或在未來一兩年內迎來「ChatGPT時刻」

《經濟通通訊社12日專訊》央視財經官微昨日（11日）晚發布首屆《直通未來年度盛典》節目片段，其中，宇樹科技創始人兼首席執行官王興興表示，具身智能是否迎來「ChatGPT時刻」的關鍵指標預判是「雙80%」：當機器人在80%的陌生環境中，僅憑語音指令就能達成80%的任務成功率，真正的具身智能拐點就將到來。而這，可能就在未來一兩年內發生。



王興興表示，ChatGPT在2022年底問世時，完全刷新了大家對過往AI能力的認知，實現了質的飛躍。「我們也不是說，機器人一定是一下子100%成功的。但是我覺得如果能達到80%門檻的指標，它的通用性和泛用性就已經是非常非常好了。如果未來的一兩年能實現這個時刻，我覺得應該是非常值得期待的。」(wn)