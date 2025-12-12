12/12/2025 09:36

【ＡＩ】報告：無懼美國限制，中芯華為芯片生產技術仍取進展

《經濟通通訊社12日專訊》據《彭博》引述研究公司TechInsights報告發現，儘管美國採取限制性措施，但華為及其製造夥伴中芯國際(00981)(滬:688981)仍在芯片生產技術方面取得進展。



TechInsights周四（11日）發布的報告指出，通過對手機的組件進行分析發現，華為Mate 80 Pro Max所搭載的麒麟9030處理器，採用中芯國際的演進版工藝技術製造。該組件代表了「中國迄今最為先進的本土芯片製造技術」。報告稱，這款新的芯片表明中芯國際已實現超越前代產品的漸進但實質性的工藝突破。



這兩家中國企業均受美國出口管制的影響，獲取先進芯片技術的能力受到限制。華盛頓以兩家企業與中國軍方存在關聯、構成國家安全威脅為由，將它們列入所謂的「實體清單」。



不過報告亦指出，中芯國際的開發進展尚無法與台積電和三星電子等企業的技術能力比肩。其良品率（每批次合格芯片數量）可能也比較低，且製造成本高昂。(ry)