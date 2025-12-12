12/12/2025 11:54

【ＡＩ】山東：到2027年全省人工智能核心產業規模力爭突破2000億

《經濟通通訊社12日專訊》《山東省人工智能產業高質量發展行動計劃(2025-2027年)》日前印發。其中提出，到2027年，全省人工智能核心產業規模力爭突破2000億元人民幣，年均增速超過30%，帶動相關產業規模超萬億元人民幣。



同時，圍繞人工智能基礎理論、關鍵核心技術等方面取得10項以上原創性重大科技成果，在重點領域和關鍵環節形成一批覆蓋範圍廣、產品能效高的人工智能優秀產品，培育5家左右具有較強區域帶動能力和國內外影響力的領航型企業，打造50個左右大中小企業融通發展的特色集群，完善「政策支持精準、算力供給普惠、數據流通高效、場景應用開放、模型自主創新」的發展生態，將山東省建成全國具有核心競爭力和重要影響力的人工智能產業特色發展引領區。(jq)