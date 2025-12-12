12/12/2025 17:37

【聚焦數據】內地11月社會融資規模增2.49萬億元，勝預期

《經濟通通訊社12日專訊》人民銀行公布，初步統計，2025年前十一個月社會融資規模增量累計為33.39萬億元（人民幣．下同），比上年同期多3.99萬億元。



按上月公布的前十個月社融規模增量30.9萬億元計算，即11月社會融資規模增2.49萬億元，高於預期的2.2萬億元，並遠勝上月的8800億元，亦較上年同期多1500億元。



前十一個月，對實體經濟發放的人民幣貸款增加14.93萬億元，同比少增1.28萬億元；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣減少1368億元，同比少減1873億元；委託貸款增加895億元，同比多增1453億元；信託貸款增加3003億元，同比少增823億元；未貼現的銀行承兌匯票增加1605億元，同比多增3568億元；企業債券淨融資2.24萬億元，同比多3125億元；政府債券淨融資13.15萬億元，同比多3.61萬億元；非金融企業境內股票融資4204億元，同比多1788億元。(jq)